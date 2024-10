Madagascar: Motocross / MxoAN - Dix jeunes pilotes à l'assaut de Marrakech, ce week-end

À l'occasion du Motocross of African Nations (MXoAN) qui se déroulera ce week-end à Marrakech, Madagascar aligne une équipe de dix jeunes pilotes, déterminés à surpasser leurs performances de l'année précédente.

La ville de Marrakech au Maroc accueillera le Motocross of African Nations (MXoAN), un événement marquant pour le motocross africain, ce week-end. Pour la deuxième fois, Madagascar sera représenté avec une délégation de dix jeunes pilotes, tous déterminés à faire briller les couleurs de la Grande île sur la scène continentale. Parmi les pilotes, huit ont déjà eu l'opportunité de participer à l'édition précédente, témoignant d'une expérience précieuse. Dans la catégorie 250cc, Miaro Razafimahefa, Andy Andrianirina et Kentin Sikina, trois talents prometteurs, représenteront Madagascar.

En catégorie 125cc, Jeremy Rakotoarimanana et Sincère Leung Yen feront également leur apparition. Les catégories 85cc seront défendues par Guillaume Tsiranana et Nomenjanahary Darwin Ranja, tandis que Samuel Valton, Thomas Ramanantsoa et Ethan Rajaonah seront les représentants en 65cc. L'année dernière, Miaro Razafimahefa et Kentin Sikina avaient déjà démontré leur potentiel en terminant à la troisième place dans la catégorie 125cc. Cette fois-ci, l'ambition est claire, viser la plus haute marche du podium. « Notre participation massive fera évoluer techniquement notre vivier de pilotes et démontrera aux pays compétiteurs le potentiel malgache », a déclaré la Fédération Malgache de Motocyclisme (FMaM).

La FMaM a également exprimé sa gratitude envers ses sponsors, dont FIM AFRICA, Canal Plus, Allianz et Airtel, qui soutiennent cette initiative. Au-delà de la compétition, l'instance nationale s'engage à dynamiser et à développer la pratique du motocyclisme à Madagascar. « Nous visons ainsi à élargir les horizons de tous les amateurs de motocyclisme, des débutants aux compétiteurs de haut niveau, en fournissant des opportunités de croissance et d'apprentissage à travers des programmes ciblés et inclusifs », a ajouté la FMaM.