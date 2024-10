Madagascar: États-Unis - Madagascar - Renforcement du partenariat entre les deux pays

Le gouvernement américain, par l'intermédiaire de Power Africa et de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), réaffirme son engagement à soutenir les objectifs d'électrification de Madagascar grâce à une série d'activités ciblées visant à élargir l'accès à une énergie propre et fiable.

Le 24 octobre, USAID Madagascar a participé à une réunion annuelle de coordination des donateurs, organisée par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Cette réunion, qui a rassemblé plus de 100 participants, visait à renforcer la coordination entre les partenaires du développement et à aligner les efforts sur les priorités du secteur de l'énergie à Madagascar. En un mot, le gouvernement américain et le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures renforcent leur partenariat pour faire progresser le secteur de l'énergie à Madagascar.

Engagement

La signature d'une lettre de collaboration entre Power Africa et le gouvernement malgache, représenté par le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, a constitué un moment fort de la réunion. La lettre de collaboration souligne l'engagement de Power Africa à accélérer les projets d'énergie propre dans les zones agricoles à fort potentiel, soutenir la transition de Madagascar vers des systèmes énergétiques à faible émission de carbone, réduire les émissions de gaz à effet de serre, stimuler les investissements dans le secteur de l'énergie et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes en intégrant les considérations de genre dans les politiques énergétiques.