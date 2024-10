Madagascar: Fondation Axian - Engagement durable auprès de l'Akany Mikolo Fanantenana

La fondation Axian prendra en charge le loyer annuel de l'Akany Mikolo Fanantenana à Ambohijanaka. Des Produits de première nécessité et des kits scolaires ont également été remis au centre hier.

Engagement pérenne au service des plus vulnérables. C'est la mission de la fondation Axian qui s'efforce de bâtir des solutions durables pour les communautés vulnérables. Elle s'est traduite hier par une remise des Produits de première nécessité (PPN), des goûters, des kits scolaires et la prise en charge du loyer annuel de l'Akany Mikolo Fanantenana à Malaza Ambohijanaka. Ce soutien permettra d'offrir aux 45 élèves scolarisés un cadre d'apprentissage stable, tout en allégeant les charges de la structure. « Ces PPN sont destinés à répondre aux besoins immédiats du centre et des enfants. Nous avons également pris en charge le loyer annuel pour offrir aux enfants un cadre d'apprentissage stable. Nous nous investissons dans des projets à fort impact social, notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, l'environnement et le développement communautaire », selon Jessica Razakamanantsoa,Community Relations Manager du groupe Axian.

Fonctionnement

La majorité des centres qui accueillent des enfants orphelins et défavorisés ne bénéficient pas de l'aide de l'Etat. Pour la plupart, le budget de fonctionnement dépend des aides des associations et des particuliers. Pour ce centre sis à Malaza Ambohijanaka, la capacité d'accueil est limitée à 45 élèves faute d'infrastructures alors qu'une vingtaine d'enfants se trouvent encore dans leur liste d'attente. « Depuis notre création en 2019, nous avons toujours pu compter sur les aides des bienfaiteurs pour la cantine, les kits scolaires, le loyer, les effets vestimentaires et le mobilier scolaire. Cet appui de la fondation Axian allègera certainement nos dépenses mais toutes les aides sont encore les bienvenues », confieRachelle Razanajatovo, fondatrice de ce centre et enseignante retraitée. A noter que les enseignantes sont toutes des bénévoles et le centre applique le programme officiel du ministère de l'Education nationale.