Madagascar: Davis Leonnon Rakotoarijaona - Renforcement des capacités et échange d'expériences sur le plan institutionnel

Madagascar - Émirats Arabes Unis. « Nous avons la confiance d'avoir un partenaire avec un savoir-faire de qualité et des expériences pour accompagner Madagascar vers le développement rapide et durable », a soutenu le président Andry Rajoelina.

« Depuis le début de mon mandat, en quelques mois seulement, nous avons constaté une accélération croissante des relations diplomatiques et économiques entre les Emirats Arabes Unis et Madagascar, formalisé dès le début de l'année par la signature de plusieurs protocoles d'accords ». C'est ce qu'à déclaré hier le président Andry Rajoelina à l'ouverture du Forum du programme d'échange d'expériences gouvernementales entre la République de Madagascar et les Emirats Arabes Unis qui s'est tenu au Palais d'Iavoloha.

Une forte délégation du gouvernement émirati dirigée par HE Abdullah Lootah, Vice-ministre d'Etat en charge de la Compétitivité et des Echanges est présent dans nos murs pour participer à cet évènement. Il s'agit de la première édition de ce Forum visant le renforcement des capacités des autorités Malagasy sur le plan institutionnel mais aussi de promouvoir une gouvernance plus efficace et innovante à travers des échanges de connaissances et d'expertises entre les deux pays. Selon le président Andry Rajoelina qui a dirigé la séance, ce forum permettra à Madagascar de bénéficier des meilleures pratiques en matière de services publics, de technologie et de développement des pratiques publiques. Nul n'ignore que les Emirats Arabes Unis, avec des villes telles que Dubai ou Abu Dhabi incarnent un modèle de développement économique planétaire.

« La transformation d'un désert en métropole économique mondiale en quelques décennies, prouve qu'avec une vision et la force du travail, on peut transformer un rêve en réalité. Cela incarne une réussite exemplaire et une source d'inspiration universelle sous le leadership d'un dirigeant visionnaire et des méthodologies de travail rigoureuses et précises », a-a-t-il déclaré. L'organisation de ce Forum témoigne aussi une excellente relation entre les deux pays. Des protocoles d'accord ont été signés durant le déplacement du locataire d'Iavoloha aux Emirats Arabes Unis au mois de mai dernier. Les discussions entre les deux présidents ont aussi amené à l'ouverture au mois de septembre dernier, du vol reliant Dubaï - Antananarivo.

Hier, Andry Rajoelina a annoncé que la Compagnie Emirates prévoit déjà d'augmenter à 5 vols par semaine la fréquence des vols Dubaï - Tana. Il serait aussi question du lancement officiel du vol Dubaï - Nosy-Be. Et ce, dans l'objectif de promouvoir le tourisme. La question de la construction d'hôtels 5 étoiles et des hôtels de luxe à l'île aux parfums avait déjà été évoquée durant le séjour à Madagascar, la semaine dernière, de Mohamed Alabbar, Président fondateur du Holding Emaar Properties. Cette visite a permis d'identifier un besoin de capacité d'accueil touristique supplémentaire estimé à 11 500 chambres, selon le Chef de l'Etat.

Partenaires solides. Accélérateur et stratégie gouvernementaux, services gouvernementaux, excellence gouvernementale, performance gouvernementale, compétitivité gouvernementale, langage de l'avenir, développement communautaire, sécurité, financement, et initiative humanitaire durable. Ce sont les thèmes qui ont été évoqués durant les tables rondes programmées dans le cadre de ce forum. Outre le Chef de l'Etat, tous les membres du gouvernement et les hauts responsables au sein de la Présidence et ceux de la Primature ont également assisté à cette rencontre inédite. Les autorités Malagasy et cette délégation émiratie composée d'une vingtaine de membres ont discuté autour de nombreux secteurs stratégiques en l'occurrence les énergies renouvelables, la transformation agricole, l'éducation, le développement du tourisme, l'amélioration des services et l'efficacité de l'Etat, la technologie et l'innovation. « Nous avons besoin de partenaires solides avec les Émirats Arabes Unis pour que Madagascar devienne la vitrine du développement en Afrique », a martelé le président Andry Rajoelina. Dans la foulée, il a cité les réalisations du gouvernement depuis sa prise de pouvoir en 2019. Entre autres, la construction de 30 centres hospitaliers universitaires, de 4198 salles de classe pour scolariser plus de 200 000 élèves en 5 ans, ainsi qu'une dizaine d'universités. Au passage, le président n'a pas manqué de saluer les projets Digital school et Coders initiative, financés par les Emirats Arabes Unis, qui forment plus de 1 millions de jeunes sur les nouvelles technologies. « Avec les Emirats Arabes Unis, nous avons la confiance d'avoir un partenaire avec un savoir-faire de qualité et des expériences pour accompagner Madagascar vers le développement rapide et durable », a soutenu Andry Rajoelina.

Parc solaire flottant. En ce qui concerne le domaine de l'énergie, le Chef de l'Etat a réitéré que notre objectif est de doubler voire tripler notre capacité de production énergétique. Selon lui, Madagascar cherche à installer 1000Mgw de panneaux solaires. Et lui d'annoncer que nous allons construire les 250Mgw avec les investissements propres de l'Etat, tandis que les 750Mgw restants vont être réalisés avec des partenaires stratégiques. Actuellement, Andry Rajoelina envisage de construire un parc solaire flottant d'une capacité de 50Mgw sur le Lac Iarivo du côté de l'aéroport d'Ivato. « Madagascar lance le défi de construire le plus grand parc solaire flottant d'Afrique », a-t-il lancé, tout en annonçant au passage un besoin d'investissements d'un montant de 1,300 milliards de dollars pour financer les projets hydroélectriques d'Antetezambato 142Mgw et Mahavola 300Mgw. Le locataire d'Iavoloha a également insisté sur l'importance de la transformation agricole et du développement du tourisme. A entendre le président Andry Rajoelina, ce forum marque le début de la réalisation des accords et engagements signés entre Madagascar et les Emirats Arabes Unis.