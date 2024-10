Madagascar: Tourisme - Une centaine de postes à pourvoir dans le secteur

L'association des Tours opérateurs professionnels de Madagascar (TOP) a organisé un événement intitulé « Speed Recruiting » de l'industrie du tourisme, hier dans le showroom E-sanandro à l'immeuble Trade Tower Ivandry, et ce, en partenariat avec CONFORTH (Consortium des Organismes Nationaux de Formation en Tourisme et Hôtellerie).

C'était une rencontre entre les entreprises et les étudiants demandeurs d'emploi. « L'objectif est d'apporter un soutien aux membres de TOP face à une fuite de main d'oeuvre sans précédent depuis la Covid tout en identifiant leurs besoins en ressources humaines. Ce qui permettra d'assurer une meilleure adéquation entre l'offre et la demande d'emploi dans le secteur via un éventuel ajustement des formations. Ainsi, une centaine de postes sont à pourvoir dans le cadre de cet événement réunissant une trentaine d'entreprises touristiques », selon les organisateurs.

Améliorer la compétitivité

La sensibilisation des jeunes aux métiers du tourisme a également été réalisée. En effet, TOP Madagascar se veut être une passerelle pour faciliter l'accès des demandeurs d'emplois ou de stage aux entreprises. Près de 400 jeunes en quête de travail ou de stage sont ainsi attendus. Il est à noter que les opérateurs touristiques reconnaissent la relance du secteur en ce moment. « Nous espérons que cela continue d'évoluer dans la bonne direction si tous les paramètres se mettent en place », ont-ils exprimé.

De son côté, l'association TOP Madagascar ne ménage pas ses efforts pour développer le volet formation du capital humain qui permettra d'améliorer la compétitivité de ses entreprises membres. Raison pour laquelle, elle travaille en étroite collaboration avec les écoles et les centres de formation en tourisme. Pour renforcer son engagement, TOP Madagascar a noué un partenariat avec CONFORTH qui est un groupement de référence comportant 13 centres de formation et universités et contribuant au développement du secteur.