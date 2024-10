Afrique: Développement industriel - Participation de Madagascar au Forum multilatéral sur la politique industrielle (MIPF)

Madagascar ne rate pas les grands rendez-vous économiques internationaux. Le ministre de l'Industrialisation et du Commerce a participé au Forum multilatéral sur la politique industrielle qui s'est tenu à Riyad en Arabie Saoudite, le 23 octobre dernier.

Une opportunité pour David Ralambofiringa de partager la vision, les réalisations ainsi que les perspectives de la Grande Ile en matière de développement industriel.

Modernité industrielle

Une vision qui permet notamment, de refléter un modèle de valorisation des ressources et de la transformation industrielle au niveau local, et concrétisée, entre autres, par le projet One district one factory (ODOF), une des priorités du département de l'industrialisation. Portant sur le thème : « Tirer parti de la politique industrielle pour l'impact des ODD », ce forum a également permis au MIC de mettre en exergue les tendances à la modernité industrielle, qui sont de mise auprès des dirigeants. « Notre participation à ce forum est surtout motivée par notre ambition d'industrialiser Madagascar en utilisant notamment des pratiques et des technologies durables » a-t-il déclaré, durant sa prise de parole.

Une manière de défendre que Madagascar a sa place dans le concept de développement industriel durable et la lutte contre le changement climatique. « Nous sommes les moins pollueurs mais nous subissons de plein fouet les effets du changement climatique. Ainsi, nous souhaitons développer des solutions durables à travers notre industrialisation. Ces solutions, nous les mettrons en oeuvre pour en faire bénéficier non seulement la population malgache, mais aussi à celles de la région Océan Indien et même au-delà » a-t-il ajouté

Rôle actif

Sur ce point, d'ailleurs, Madagascar tient à jouer un rôle actif dans l'industrialisation régionale « Conscient de sa richesse en ressources naturelles et de son potentiel d'industrialisation, Madagascar aspire à une émergence industrielle dans l'océan Indien et le continent africain. Pour le réaliser, le ministère en charge de l'Industrialisation a pris l'initiative de planifier à moyen et long terme le développement industriel à Madagascar, conformément aux stratégies de développement national et régional, comme celles de la SADC », selon toujours le ministre David Ralambofiringa.

Et d'ajouter que « la vision de Madagascar pour son industrialisation est d'augmenter la contribution de ce secteur jusqu'à 30% d'ici 2040, ceci en promouvant la valorisation de nos ressources et la transformation locale pour atteindre l'autosuffisance alimentaire ». Le programme ODOF est l'une des initiatives concrètes qui permettent la réalisation de cette ambition industrielle.