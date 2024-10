Madagascar: « HackLab 2024 - Let's Hack Climate Change » : Un chèque de 5 000 USD pour chacune des équipes gagnantes

La finale nationale de ce concours, qui est l'émanation de l'engagement des jeunes à lutter contre le changement climatique, s'est tenue à Ankorondrano, Antananarivo.

Elles sont quinze (15) équipes, sur quatre-vingts (80), à avoir été sélectionnées pour la grande finale nationale du concours « HackLab 2024 : Let's hack climate change ». Cette édition 2024 a vu la participation de délégations venant de plusieurs pays, notamment Madagascar, Mozambique, Kenya et Soudan du Sud. Divers projets de solutions innovantes ont été soumis par des jeunes participants âgés de moins de trente-cinq ans, proposant des pistes de solutions qui répondent aux besoins et problématiques actuels. En perpétuel changement, le monde d'aujourd'hui impose, en effet, de relever plusieurs défis sociétaux. Le rôle des jeunes dans cette entreprise n'est plus à démontrer.

Soutien

Il convient de rappeler que le concours « HackLab 2024 : Let's hack climate change » a été organisé conjointement par l'UNFPA, Orange Solidarité et le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Pour l'édition de cette année, deux des quinze équipes sélectionnées pour la finale auront l'honneur de représenter Madagascar lors de la finale régionale prévue pendant le YouthConnekt à Kigali, au Rwanda. De plus, les équipes gagnantes ont reçu chacune un chèque de 5 000 USD, remis par le ministre Max Andonirina Fontaine (MEDD), afin de soutenir la réalisation de leurs projets.