Sénégal: Ligue 1 / (2eme journée) - Jaraaf-Dakar Sacré Coeur, GF-Teungueth FC, derbies au sommet

Après un démarrage prometteur et très prolifique en buts, la Ligue 1 sénégalaise reprend ce week-end avec la 2e journée. Après leurs bons débuts, le Dakar-Sacré Coeur et le Jaraaf vont s'affronter dans un duel qui s'annonce palpitant. Le premier derby du département de Rufisque entre Génération Foot et Teungueth FC sera sans doute en vedette de cette journée

La Ligue 1 engage week-end sa deuxième journée. Avec en attraction la deuxième journée qui opposera au stade municipal de Ngor, le leader Dakar Sacré Coeur au Jaraaf de Dakar. Un match qui s'annonce palpitant entre deux formations très affutées en ce début d'exercice. Après démonstration réussie dès l'entame face à l'As Pikine (4-1), les Académiciens ont déjà annoncé la couleur. Mais, ils s'acheminent vers un test important face aux « Vert Blanc » qui ont engagé la nouvelle saison avec de gros ambitions. Hormis leur qualification en phase de poule de la Coupe CAF, le Jaraaf a déjà fait forte impression en renversant Génération Football.

Le derby du département de Rufisque entre Génération Foot et Teungueth FC ce dimanche au stade Lat Dior de Thiès ne manquera pas de piquant et sera l'une des attractions de la journée. Battus d'entrée, les Académiciens de Déni Biram Ndao devront se donner les moyens pour s'imposer et lancer leur saison. La tâche ne s'annonce pas simple aux champions en titre rufisquois. Eliminés d'entrée en préliminaires de la Ligue africaine des champions, les Rufisquois veulent rester sur leur élan et confirmer leur première sortie.

La deuxième journée sera ouverte ce samedi 26 octobre, au stade municipal de Ngor où l'US Ouakam recevra l'US Gorée. Après le nul concédé sur la pelouse de Guédiawaye FC, les Ouakamois vont profiter de leur première sortie à domicile pour soigner son entrée. Alors que les Insulaires ne seront mus que par la volonté de conforter leur bonne entame à la suite de leur probante victoire contre Oslo F.A (3-1).

Après avoir les trois points sur sa pelouse de Walidaan, les promus de l'AJEL de Rufisque vont faire le premier déplacement au stade Massene Sene. Ce sera face Jamono à Fatick accroché d'entrée lors de son déplacement à Kébémer face à la Linguère de Saint Louis (1-1).

Surpris d'entrée par Dakar Sacré Coeur (4-1), l'AS Pikine sera ce dimanche à la relance. Les Pikinois accueillent la Linguère de Saint-Louis. Accrochés d'entrée au stade municipal où ils ont élu domicile, la formation saint-louisienne, tout comme leur hôte du jour, seront soucieux de s'imposer et de se replacer dans la course.

Après le point du nul obtenu face à la Sonacos (1-1), le Casa Sports est attendu ce samedi sur la pelouse de l'AS HLM. Des promus qui ont, eux, perdu leur premier match face à Teungueth, champion en titre (2-1).

Au stade Maniang Soumaré de Thiès, on assistera dimanche à un derby de promus entre les Thiessois et Oslo Football Académie.

Auteur de matchs nuls respectivement devant le Casa Sport (0-0) et l'Us Ouakam (1-1), la SONACOS de Diourbel et Guédiawaye FC vont de leur côté s'affronter ce dimanche au stade Iba Gueye de Mbacké.

Omar DIAW

Programme 2ème journée Ligue 1

Samedi 26 octobre 2024

Stade municipal de Ngor

16h30 : US Ouakam / US Gorée

Stade Massene Sene

16h30 : Jamono Fatick / AJEL de Rufisque

Dimanche 27 octobre

Stade municipal HLM

16h30 : ASC HLM -Casa Sports

Stade municipal de Ngor

16h30 : Jaraaf-Dakar Sacré Coeur

Stade Alassane Djigo

16h30 : AS Pikine-Linguère

Stade Lat Dior

16h30 : Génération Foot / Teungueth FC

Stade Maniang Soumaré

16h30 : Wallydaan-Oslo F.A

Stade Iba Gueye de Mbacké