A la veille de la campagne pour l'élection législative du 17 novembre 2024 qui démarre dimanche, la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH), la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO), AfrikaJom Center, Article 19/Afrique de l'ouest et Sénégal et Amnesty International Sénégal lancent un appel à l'ensemble des acteurs politiques à oeuvrer « pour l'instauration d'un climat politique apaisé, favorable à la tenue d'une élection libre et paisible, conformément à la longue tradition démocratique du pays ».

Pour ces organisations de la société civile, « La violence physique et verbale doit être bannie. Tous les candidats investis, actuellement en détention pour diverses infractions pénales, notamment Bougane Guéye Dani, président du mouvement Guem Sa Bopp les Jambars et Cheikh Saad Bouh Keita, président du mouvement FORCE, doivent être remis en liberté pour leur permettre de participer à chances égales à la campagne électorale ». Et de poursuivre : « L'exercice des libertés publiques, notamment la liberté d'opinion, d'expression et de réunion pacifique et la liberté de circuler doivent être garanties à tous les acteurs politiques sur toute l'étendue du territoire national ». Dans la foulée, ces organisations se dissent prêtes « à poursuivre leur collaboration avec l'Etat et les acteurs politiques pour le respect de ces libertés durant l'élection et pour l'apaisement continu de l'espace politique et social ».