Sénégal: Mbour-Vague de ralliements à Pastef - Saliou Samb et Papa Songo Diouf tournent le dos à l'Apr

Le milieu de semaine a été marqué hier, à Mbour, par des vagues de ralliements. Saliou Samb, le président du Conseil départemental de Mbour et Pape Songo Diouf, le maire de Nguekokh, ont fini de quitter le navire apériste.

Saliou Samb le président du Conseil départemental de Mbour et ancien responsable de l'Alliance pour la République a déposé ses baluchons auprès des Patriotes de la petite côte à la veille du démarrage de la campagne électorale des législatives anticipées. Son choix, rendu public hier à Mbour, s'explique selon ses propos par une ferme volonté affichée d'accompagner les nouvelles autorités étatiques pour mener le pays dans la voie du développement, dans l'équité et la transparence .Par conséquent, il a invité sa base politique venue nombreuse à le suivre et à s'investir pour donner au gouvernement la possibilité de dévoiler et dérouler le Projet.

Le président du Conseil départemental de Mbour a remercié le président de la République qui a pris l'engagement de rénover le lycée Demba Diop à hauteur de près d'un milliard cinq cent millions de francs. Saliou Samb n'a pas manqué de présenter ses condoléances et de compatir avec les familles des victimes de l'émigration clandestine et des inondations dans la partie nord et nord-est du pays. Il faut noter également que Pape Songo Diouf, le maire de Nguékokh, s'est résolu lui aussi à voguer auprès des Pastefiens par le canal d'Aminata Touré.