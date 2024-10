Tunisie: Lancement du Projet Elyssa - Propulser la scène artistique tunisienne vers de nouveaux horizons

L'Institut français de Tunisie a annoncé, le 24 octobre, le projet d'un fonds d'aide à la création pour soutenir la scène artistique tunisienne. Cette initiative, soutenue par le Fonds Equipe France, en partenariat avec Jisser, Creativalue, Archivart, Akacia et Wild Tunes, est baptisée Elyssa, du nom de la fondatrice de Carthage.

Cette initiative ambitionne de promouvoir l'entrepreneuriat culturel en Tunisie par le soutien financier et logistique d'artistes émergents ou de professionnels confirmés dans les domaines de la musique et des arts visuels.

Un suivi sur mesure et des mises en relation pertinentes

« Conçu comme un véritable tremplin, Elyssa accompagne les artistes visuels et les musiciens tunisiens depuis la conception de leurs projets jusqu'à la réalisation concrète de leurs initiatives. » C'est ainsi que le site officiel définit les objectifs de ce programme qui donnera l'opportunité à des créateurs talentueux d'amorcer leur carrière et prendre leur envol grâce à un appui financier et un accompagnement professionnel structuré. L'initiative Elyssa est plurilingue, en français, en arabe et en anglais. Elle vise les talents en herbe ainsi que les plus expérimentés. Trente projets sélectionnés pourront bénéficier d'actions adaptées à leurs besoins. Il s'agit avant tout de faire monter l'artiste en compétence pour le rendre plus en maîtrise de tous les aspects de sa création artistique et de tisser des liens avec des professionnels tunisiens et internationaux.

M. Fabrice Rousseau, directeur de l'Institut français de Tunisie, a expliqué la stratégie et les enjeux du projet Elyssa. Suite à des appels à candidature, un comité d'expert fera une sélection en toute clarté et transparence et avec l'intention fondamentale d'aider les artistes tunisiens sélectionnés à devenir des entrepreneurs culturels capables de vivre de leur art. Deux domaines sont particulièrement sollicités : les musiques, c'est-à-dire l'ensemble des registres musicaux, et le domaine des arts visuels avec la diversité des techniques. L'ajustement et la finalisation de la création se feront avec différents niveaux d'accompagnement : mentorat, conseils, résidences artistiques et rencontres professionnelles pour faciliter l'accès au marché tunisien et international et atteindre l'enjeu majeur d'Elyssa.

La cheffe du projet Elyssa, Madame Saïma Sammoud, se chargera de fédérer les énergies et le savoir de la phase d'idéation à la production en résidence jusqu'à la diffusion finale en Tunisie et la recherche d'opportunités à l'étranger. Parmi les jurys et les partenaires figurent de grands noms de la scène culturelle tunisienne, comme Amine Bouhaffa, compositeur de musique de film, Selma Feriani, galeriste en Tunisie et à Londres, Mohamed Ben Saïd, fondateur d'Acacia ou encore Seïfeddine Nechi, illustrateur et auteur de bandes dessinées.

Les dates clés sont dévoilées

Le projet s'étale sur un an jusqu'à octobre 2025. Les premiers appels à candidature peuvent être déposés du 24 octobre au 21 novembre sur le site www.projetelyssa.com et concernent les artistes émergents qui travaillent en solo ou même en binômes.

Le dernier délai pour les candidatures est fixé au 21 novembre prochain.

La liste des lauréats sera dévoilée en mi-décembre.

Au début du mois de mars 2025, un nouvel appel à candidature ciblera cette fois les artistes avec approche professionnelle confirmée, ayant fait au moins une présentation sur scène et un autre projet.

Les lauréats pour la deuxième catégorie seront annoncés en mai.

Après les phases d'idéation, de formations et de résidences artistiques, des événements (concerts, expositions...) seront orchestrés de juin à octobre 2025 pour la diffusion des oeuvres. Ils offrent ainsi une visibilité accrue aux artistes, ce qui leur permettra de s'imposer dans leur univers.