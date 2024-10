Tunisie: Commerce / 9 premiers mois de l'année en cours - Hausse de 2,1% des exportations nationales

Cette amélioration a permis de réduire le déficit commercial de 480 millions de dinars par rapport à la même période de 2023. En valeur, les exportations du 4e district (les gouvernorats de Sfax, Gafsa, Tozeur et Sidi Bouzid) ont atteint 3,7 milliards de dinars, soit une hausse de 32%. Le Conseil national du commerce tiendra une réunion la semaine prochaine pour examiner les problèmes liés au commerce intérieur.

Au cours des 9 premiers mois 2024, la valeur des exportations du 4e district (les gouvernorats de Sfax, Gafsa, Tozeur et Sidi Bouzid), a atteint 3,7 milliards de dinars, soit une hausse de 32% par rapport à la même période de 2023, a affirmé le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, précisant que ce résultat représente 9% des recettes des exportations nationales.

S'exprimant, hier, lors des matinales de l'Export, organisées sous le slogan «Les régions s'exportent», le ministre a indiqué que le 4e district accapare 13% du corps des exportations nationales. Ce district abrite 720 entreprises économiques, dont 136 entreprises totalement exportatrices et 60 sociétés opérant dans le commerce international, lesquelles génèrent des recettes d'exportations, représentant 10% du total des recettes des exportations nationales.

Les avantages du découpage en districts

Pour Abid, le découpage territorial du pays réparti en districts est à même de renforcer le commerce international et de promouvoir les exportations, étant donné les avantages compétitifs de chaque région.

Il a souligné l'impératif de développer la partie logistique et d'infrastructure dans ces régions pour développer les exportations et renforcer la coopération entre les zones relevant du même district, d'une part, et entre les districts d'autre part. Il s'agit également d'attirer l'investissement à la faveur d'un seul district, ainsi qu'aux districts limitrophes. Le ministre a rappelé que les exportations nationales ont atteint jusqu'à fin septembre 2024, près de 46 milliards de dinars, soit une hausse de 2,1% par rapport à la même période de 2023, notamment dans les secteurs de l'agriculture et l'agroalimentaire.

Il a précisé que cette amélioration des exportations a permis de réduire le déficit commercial de 480 millions de dinars , par rapport à la même période de 2023.

Corridor commercial afro-tuniso-libyen

Le département ministériel travaille sur un certain nombre de programmes qui auront un impact positif sur le développement des exportations et le développement de la compétitivité des entreprises, notamment en examinant les cadres juridiques régissant les relations économiques et commerciales avec un certain nombre de pays frères et amis, ainsi qu'en cherchant à consolider le projet de corridor commercial afro-tuniso-libyen «qui va relier la Tunisie à un certain nombre de pays africains riverains de la mer».

À cet égard, Abid a déclaré : «Le ministère du Commerce s'emploiera à rendre opérationnel l'accord de facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, qui contribuera à faciliter les procédures, à consolider la transparence, à améliorer les infrastructures et à renforcer la coopération entre les parties prenantes dans le domaine des budgets du commerce extérieur, ce qui renforcera à son tour la compétitivité des entreprises tunisiennes, augmentera l'investissement étranger et soutiendra la croissance».

Réunion du conseil national du commerce

Le département du commerce va encore «restructurer le programme pilote par l'intermédiaire du réseau postal, afin de faciliter les procédures pour les petits exportateurs, notamment dans le secteur de l'artisanat et de réviser la loi sur le commerce extérieur et le cadre juridique du Fonds pour la promotion des exportations, afin de rationaliser davantage les procédures et de créer un climat d'affaires plus stimulant», a-t-il déclaré.

Le Conseil national du commerce tiendra une réunion la semaine prochaine pour examiner les problèmes liés au commerce intérieur, alors que le Conseil supérieur des exportations convoquera également une réunion avant la fin de l'année pour concevoir des idées et des propositions constructives en vue d'encourager davantage les exportations.