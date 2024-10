Tunisie: CAB - On y croit tout de même...

Malgré des résultats largement en deçà des espérances en ce début d'exercice, les Cabistes ne partent pas vaincus d'avance contre l'EST.

Par le passé, le CAB a toujours surpris ses fans par l'irrégularité des résultats. Et c'est au moment où on l'attend le moins qu'il relève la tête. Contre les Espérantistes de Tunis ce soir, il est sûr que les camarades d'Aziz Guessmi se dépenseront à fond pour essayer de ne pas rentrer bredouilles à Bizerte. On sait qu'ils sont capables de faire mieux que ce qu'ils ont montré jusqu'ici. Seulement, le manque de confiance et parfois la malchance, notamment à l'approche des buts, sont pour beaucoup dans ce classement peu flatteur. C'est sur quoi le staff technique a axé son travail tout au long de la semaine. On a entendu Sami Gafsi dire à l'issue du dernier match face à l'ESM, qu'il était question simplement de temps pour résoudre ce problème de concrétisation. En effet, «ce qui est encourageant, c'est que l'équipe crée des occasions de buts», affirmait-il après le nul du week-end passé. Partis deux jours à Tunis avant la rencontre de tout à l'heure pour une meilleure concentration, les Cabistes feront en sorte donc de ne pas décevoir, une nouvelle fois, leurs supporters qui s'impatientent de les voir décoller et surtout de les voir remporter leur première victoire de la saison. Là, ils ont une excellente occasion de mettre en branle leurs qualités «cachées».

Aloui et Amri devant

La probable titularisation de Kais Amdouni dans les bois pourrait donner un peu plus de stabilité à la défense. Avec Guessmi et Akermi sur les flancs respectivement droit et gauche et le duo Seydi et Allalah dans l'axe, ce compartiment gagnerait en solidité. À l'entrejeu, Konte, Bouallegui et Ferchichi ne lésineront pas sur l'effort pour tenir en respect leurs adversaires directs dans ce même compartiment de jeu. Devant, l'entraîneur Gafsi misera sur Zied Aloui, Ahmed Amri (qui a enfin retrouvé le chemin des filets contre l'ESM) et Momar Diop, rétabli de sa blessure. Sinon, ce serait Balbouz qui jouerait d'entrée dans la formation «jaune et noir». Quant à Cissoko, Midani, Oussama Ali, Rayen Mechergui et Othmani particulièrement, ils se tiendront prêts pour une éventuelle suppléance. Le coaching du staff technique pourrait être déterminant à cette occasion. Ce match se présente finalement sous le signe de défaite interdite pour les Cabistes...