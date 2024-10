Soudan: Le SG du (CTS) - Les ressources naturelles sont la cause des conflits, des ambitions internationales et de la guerre en cours au Soudan

Portsudan — Le secrétaire général du Conseil Transioire de Souveraineté (CTS), le général Mohamed Al-Ghaly s'est adressé vendredi à la réunion du Comité Suprême de Supervision de la Démarcation de la Ligne de base, de l'Etablissement de la Base de Données Maritime et de la Maximisation des Ressources, organisée par la Commission Nationale des Frontières, dans le prolongement de l'atelier organisé par la Commission en août dernier à Portsudan.

Le secrétaire général du CST a souligné que le Soudan est riche en ressources naturelles apparentes et cachées non exploitées, indiquant qu'elles sont la raison des conflits, des ambitions internationales et de la guerre actuelle au Soudan.

Le président de la Commission Nationale des Frontières, le général ingénieur Al-Amin Mohamed Banqa, s'est également adressé à la réunion, présentant une feuille de route pour les travaux du comité, soulignant que la Commission supervise la démarcation des frontières internationales, intérieures et maritimes, en plus du droit des zones maritimes et du plateau continental, et travaille en coordination avec les partenaires maritimes.\OSM