Soudan: Rassemblement des Forces de Libération du Soudan - Les Émirats Arabes Unis sont partenaires des violations des milices contre les civils

Port-Soudan — Le Rassemblement des Forces de Libération du Soudan (RFLS), dirigé par le commandant Abdallah Yahya, membre du Conseil Transitoire de Souveraineté - CTS a appelé à une pression internationale sur les Émirats Arabes Unis pour qu'ils cessent de soutenir la milice FSR et qu'ils tiennent les EAU pour responsables en tant que partenaire authentique dans ces crimes et massacres commis par les milices contre des civils dans tous les villages de la Jazira, du Darfour et de toutes les régions.

Le chef du RFLS a déclaré dans une déclaration (à la SUNA) que la communauté internationale et régionale est restée silencieuse sans exprimer de positions claires concernant la persistance de la milice dans ses crimes et violations contre les civils qu'elle commet sous les yeux et les oreilles de tous, et que la communauté internationale ignore ainsi toutes les valeurs et principes des droits de l'homme.

Le RFLS a condamné le terrorisme et les crimes commis par les milices contre les civils, qui constituent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et un génocide, appelant les institutions de la communauté internationale et régionale et les organisations de défense des droits de l'homme à assumer leur pleine responsabilité dans la protection des civils et protéger les droits de l'homme.

Le commandant Abdaallah Yahya a déclaré que la milice rebelle FSR fuit les champs de bataille devant les forces armées et les forces conjointes et se dirige chercher refuge parmi des civils innocents dans leurs villages et leurs maisons, indiquant que c'est l'approche de la milice qui est faussement et prétend hypocritement qu'il se bat pour la civilisation et la démocratie.

Selon son président, le RFLS a dénoncé les massacres commis par la milice rebelle FSR au cours des deux derniers jours dans les villages d'Al-Sairaiha et d'Azraq, dans la localité d'Al-Kamilin, et avant cela, les massacres commis dans la région de Tambul et dans la région à l'est d'Al-Jazira, et avant cela, il a commis les massacres les plus horribles dans les régions du Nord Darfour, les régions de Bir Mazza, Um Maraheq et Bridik, Jeera et d'autres zones et villages de l'État du Nord Darfour et des zones de la localité de Dar Al Salam au sud d'El Fasher qui ont été incendiées, les biens de leur population pillés, tués et torturés.

Le RFLS a appelé les organisations bénévoles internationales et locales à intervenir rapidement et d'urgence pour fournir l'aide humanitaire nécessaire aux citoyens de ces zones sinistrées.

Le chef du RFLS s'est engagé à continuer avec les forces armées, les forces conjointes et la résistance populaire à vaincre la milice et à l'expulser de toutes les villes et villages jusqu'à ce que la sécurité et la stabilité soient assurées pour les citoyens dans chaque centimètre carré du pays, soulignant la volonté du RFLS de progresser dans les rangs jusqu'à une résolution complète.\ OSM