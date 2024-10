Afrique: Le ministre des Affaires étrangères dirigera la délégation soudanaise participant au 23e sommet du COMESA

Portsudan — Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Awad, dirige la délégation soudanaise qui participera à la 23e session du sommet du Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA), qui se tiendra le 31 octobre dans la capitale burundaise, Bujumbura.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré, dans une déclaration à (SUNA), que le sommet discutera de l'intégration régionale entre les pays du COMESA, de la question du développement équilibré et du rôle des blocs économiques dans l'attraction des opportunités de coopération et de partenariat entre les pays de la région, en plus du renforcement des infrastructures et des technologies nécessaires pour faciliter le commerce et la coopération dans le domaine de l'énergie et de l'électricité et faciliter le transit des biens et des services entre les États membres.

Le ministre a ajouté que les réunions porteront également sur le Commerce pour la Paix dans les pays du COMESA et sur la question de l'alerte précoce, de la prévention et de la gestion des conflits, ainsi que sur les questions de paix et de sécurité dans la région du COMESA.

Le ministre des Affaires étrangères prononcera le discours du Soudan au nom du président du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS), le général (EMM) Abdel-Fattah al-Burhan, abordant la situation politique et sécuritaire au Soudan et reflétant les violations horribles commises par la milice rebelle (FSR) dans le pays et leur non-respect de ce qui a été signé au Forum de Djeddah, qui leur a demandé d'évacuer les biens civils et les installations gouvernementales.

%

Le sommet sera précédé d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du COMESA le 29 octobre, à laquelle le ministre des Affaires étrangères participera, abordant l'état de paix et de sécurité, tous les développements dans le pays et les pratiques inhumaines auxquelles les civils ont été soumis par la milice rebelle FSR.

La réunion ministérielle soumettra ses recommandations et décisions au sommet pour approbation.

Il convient de noter que le COMESA comprend 26 États membres. \ OSM