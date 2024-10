Soudan: Le conseiller politique du chef du Mouvement soudanais pour la justice et l'égalité condamne les campagnes de représailles de la milice

Port-Soudan — Le conseiller politique du chef du Mouvement Soudanais pour la Justice et l'Egalité (MJE), Babiker Hamdeen a condamné la poursuite par la milice terroriste FSR de ses campagnes de vengeance contre des civils sans défense dans un certain nombre de villages de l'État d'Al-Jazira, où elle les a soumis à divers types de violations, notamment des meurtres, des actes de torture, des pillages et des persécutions psychologiques et physiques , tout en continuant à les opprimer et à les humilier, au mépris absolu de la morale, du droit et des traités internationaux.

Hamdeen a ajouté : « Malheureusement, ces crimes sont commis à la vue du monde entier et à la lumière d'un silence international scandaleux, qui les a encouragés à persister et à continuer de commettre davantage de ces crimes odieux sans crainte ni hésitation.

"Quiconque pense que de telles bandes criminelles peuvent construire un État civil dans lequel la démocratie est pratiquée est illusoire."\ OSM