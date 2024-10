Soudan: Ministère des Affaires étrangères - Les villages de l'est d'Al-Jazira et d'Al-Butana font l'objet de campagnes de représailles de la part de la milice Janjaweed.

Port Soudan — Le gouvernement du Soudan a précisé dans un communiqué que les villages et villes de l'est d'Al-Jazira et d'Al-Butana ont été soumis à des campagnes de représailles de la part de la milice Janjaweed tout en appelant la communauté internationale à condamner immédiatement et fermement ces campagnes.

- : Ci-dessous, SUNA fournit une traduction du texte de communiqué .

Les villages et villes de l'est d'Al-Jazira et d'Al-Butana sont exposés à des campagnes de représailles de la milice Janjaweed-FSR suite au retrait de ses dirigeants, ciblant les civils, sur des bases tribales et régionales, ce qui s'apparente à un génocide et à un nettoyage ethnique.

Le nombre de victimes de ces campagnes criminelles est estimé à des centaines de citoyens morts et blessés, en plus du déplacement de plusieurs milliers de leurs villages.

Le gouvernement soudanais appelle la communauté internationale à condamner immédiatement et fermement ces campagnes, à prendre des mesures pour demander des comptes à leurs auteurs, dirigeants et sponsors des milices terroristes, et à mettre un terme à l'afflux d'armes et de mercenaires vers ces dernières.

Il ne fait aucun doute que le silence et l'indifférence de la communauté internationale à l'égard de ces crimes encouragent la milice et son sponsor régional à continuer de commettre des massacres et des génocides sans craindre d'être punis./ OSM