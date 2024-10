Soudan: Le ministère fédéral de la Santé condamne les violations commises par la milice RSF contre les civils et le personnel médical

La milice RSF poursuit ses violations contre le personnel médical, tuant un cadre médical et kidnappant trois infirmières à l'hôpital de Rafa'a

Port Soudan, 26 Oct, (SUNA) - Le ministère fédéral de la Santé a condamné le ciblage systématique et continu des citoyens et des établissements de santé par la milice des Forces de soutien rapide (FSR), soulignant qu'il s'agit d'une violation des normes et des lois internationales.

Le ministère a déclaré que, dans un crime odieux, la milice FSR (Janjaweed) a tué des civils et du personnel médical travaillant dans l'État d'Al-Gezira de la manière la plus horrible, en tuant un cadre médical et en kidnappant trois infirmières lors de leur invasion de l'hôpital de Rafa'a à l'aide d'armes lourdes.

Le ministère fédéral de la Santé a ajouté qu'il condamne fermement ce comportement et ce génocide des citoyens, d'autant plus que les zones où sont présentes les milices Janjaweed rendent difficile la fourniture de services de santé même par les organisations internationales et onusiennes, en particulier pour les blessés et les personnes atteintes de maladies chroniques, appelant la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme à condamner et à dénoncer les crimes FSR et à demander des comptes à leurs auteurs, en application du principe de non-impunité.\ OSM