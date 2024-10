Afrique: Mission du Soudan à Genève - Un mémorandum rédigé avec force aux bureaux du HCDH et au président du Conseil des droits de l'homme

Genève. — La Mission permanente du Soudan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a soumis un mémorandum rédigé avec force aux bureaux du Haut-Commissaire aux droits de l'homme et au Président du Conseil des droits de l'homme dans le contexte ded horribles atrocités et les opérations de vengeance menées par les milices rebelles-FSR contre des citoyens innocents dans les villages de l'est d'Al Jazeera depuis que le chef de la milice rebelle Abu Aqla Kaikal s'est livré aux forces armées, ainsi que les meurtres, les intimidations et les déplacements dont ont été témoins ces villages,

Le mémorandum aborde ces atrocités, soulignant qu'elles constituent des violations flagrantes et systématiques du droit international humanitaire, du droit international des droits de l'homme et des protocoles pertinents de la Convention de Genève de 1949. La mission a également renouvelé, à travers le mémorandum, son appel à la communauté internationale. et les mécanismes des droits de l'homme en particulier pour adopter une position décisive face à ces violations., attaques continues des milices rebelles contre des citoyens non armés./OSM