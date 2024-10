Port Soudan — Le conseiller du commandant de la milice rebelle Forces de Soutien Rapide-FSR responsable du dossier dans l'est du Soudan et responsable du désengagement des organisations de la milice Dr. Abdul Gadir Ibrahim a annoncé son retrait de la milice FSR qui cherchait à briser l'unité du peuple soudanais.

Il a déclaré samedi lors d'une conférence de presse à l'hôtel Rabwa dans l'État de la Mer Rouge, à Port-Soudan : "Nous choisissons cette position nationale et j'annonce le retrait des dirigeants de la milice FSR - le Conseil Consultatif", soulignant que la Fondation Forces e Soutien Rapide-FSR repose sur les épaules de ces conseillers, confirmant la présence de trois conseillers dont les circonstances ont empêché d'arriver à la conférence, et qu'ils seront avec nous ici à Port-Soudan, il a refusé de citer leurs noms pour des raisons de sécurité.

Il a ajouté qu'au cours des huit derniers mois, nous avons dialogué avec les dirigeants nationaux qui représentent un lien entre nous et l'État, et d'ici nous leur adressons nos salutations, alors qu'ils étaient assis avec nous à l'étranger jusqu'à ce que nous parvenions à cette décision nationale, qui Il y aura une réaction violente de la part de la milice FSR de 'diffamation', mais c'est notre position constante.

Il a dit qu'avant le déclenchement de la guerre, il y avait des indicateurs de guerre et que nous essayions de ne pas créer d'escalade entre les deux parties, mais que de nombreux facteurs ont fortement poussé à l'éclatement de la guerre, expliquant que cette information était mentionnée pour la première fois et il a déclaré que « l'Accord Cadre » en lui-même n'était pas une cause majeure de la guerre, mais plutôt les ambitions personnelles du chef de la Milice - FSR, car il voulait prendre le pouvoir par la force pour mettre en oeuvre son propre programme et celui d'autres pays , déclarant que le conflit entre l'Alliance de Liberté et Changement (ALC) et les forces de la Milice de FSR était clair au cours de cette période, ce qui a conduit aux décisions correctives du 25 octobre à travers le sit-in du palais, indiquant qu'il supervisait, planifiait et soutenait la décision de correction et certains mouvements tels que Justice et Égalité, l'Armée de Libération du Soudan, la Voie du Centre et d'autres, et la Milice FSR ont été le parti qui a le plus soutenu le sit-in du palais, soulignant que le sit-in était censé avoir lieu à la Salle de l'Amitié et a été transférée au Palais Républicain sur décision du chef de la Milice FSR, qui a planifié et soutenu.

Il a déclaré que la situation s'est aggravée entre l'armée-FAS et la milice-FSR et que le conflit s'est intensifié, car le chef de la milice envisageait d'établir plus de trois ports, dont Abu Amama et d'autres, et cette question a été contestée par l'armée, car la a milice disait qu'il s'agissait de projets futurs que nous allions mettre en oeuvre pour un montant de 30 millions de dollars, et le rapport a été mis de côté.

Une délégation étrangère est venue avec Al-Goni, le frère d'Hemedti, pour confirmer les projets. Il a déclaré que le comité avait commencé à évoquer des concepts de ratification et que les premières approbations avaient été obtenues de la population, puis du gouvernement local, puis du gouverneur, car la capacité d'un camp était de trois mille personnes et un aéroport disposait d'une piste d'atterrissage d'environ 35 kilomètres à l'extérieur et à l'intérieur de la mer. Les premières enquêtes ont commencé dans les trois aéroports militaires.

Le plan prévoyait que la Force de Soutien Rapide -FSR compterait 30 000 soldats.

Il a mentionné que lorsque la première ratification n'a pas été obtenue, le conflit a commencé entre l'armée et la milice FSR. Hemedti a ensuite menacé en disant : « Si les projets ne sont pas ratifiés, je prendrai le pouvoir par la force pour faire adopter ces projets ». C'est la raison du véritable affrontement entre l'armée-FAS et la milice -FSR, lorsque l'armée a estimé que le soutien dépassait les fonctionnaires et l'armée.

Abdul Gadir a déclaré : « Je faisais partie du comité et ce projet est très vaste. Il a déclaré : « Je dispose ces informations au peuple soudanais car la mobilisation a eu lieu et la situation a atteint le point de guerre. ».\OSM