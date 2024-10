Maroc: Rabat - Réception en l'honneur d'étudiants palestiniens à l'IAV Hassan II

Rabat — Une réception a été organisée, samedi à Rabat, en l'honneur de huit étudiants palestiniens de la Faculté du Roi Hassan II des Sciences Agronomiques et Environnementales à Gaza, parmi les onze étudiants de Gaza admis pour poursuivre leurs études en tant qu'étudiants visiteurs à l'Institut Hassan II de l'agriculture et des sciences vétérinaires (IAV), dans les domaines de la médecine vétérinaire et de la production animale.

Lors de cette cérémonie, des certificats d'inscription ont été remis aux étudiants gazaouis, en présence d'une délégation du Congrès national populaire palestinien, conduite par son secrétaire général Bilal Al-Natsheh, du directeur et des cadres de l'institut, ainsi que d'ambassadeurs de pays arabes accrédités au Maroc ainsi que du directeur et des cadres de l'agence Bayt Mal Al Qods Al-Sharif, outre les étudiants de l'Institut qui ont réservé un accueil chaleureux à leurs collègues palestiniens.

Dans un discours prononcé pour l'occasion, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a souligné l'importance de la coopération entre les établissements d'enseignement marocains et palestiniens.

"Cette initiative reflète les liens solides entre le Maroc et la Palestine", a-t-il relevé, rappelant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside le Comité Al-Qods, ce qui incarne l'engagement constant et la solidarité agissante du Royaume avec la Palestine.

Dans cette allocution lue en son nom par Bilal El Hajjouji, directeur de l'enseignement, de la formation et de la recherche agricoles au ministère, M. El Bouari a souligné que la détermination des étudiants palestiniens à poursuivre leurs études malgré les conditions difficiles dans leur pays "constitue une grande source d'inspiration, à laquelle le Royaume répond en augmentant le nombre de bourses, témoignant ainsi de la profonde solidarité du Maroc envers le peuple palestinien".

De son côté, Abdelaziz Elhraïki, directeur de l'Institut Hassan II d'agriculture et de médecine vétérinaire de Rabat, a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre du partenariat signé entre l'institut, l'Agence Bayt Mal Al Qods et l'Université Al-Azhar de Gaza, visant à renforcer les échanges académiques entre les institutions marocaines et palestiniennes.

Il a assuré que l'Institut mobilise tous les moyens nécessaires pour que les étudiants palestiniens achèvent leur formation en médecine vétérinaire et production animale, au même titre que les étudiants marocains, "en signe de la solidarité constante du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, avec le peuple palestinien et de son appui indéfectible à ses justes causes".

Les étudiants palestiniens ont, quant à eux, exprimé leur profonde gratitude au Royaume du Maroc pour l'opportunité offerte de terminer leurs études dans le pays.

Mohieddine Shehadeh, étudiant en médecine vétérinaire, a déclaré que sa réintégration, ainsi que celle de ses camarades acceptés à l'institut après une interruption d'un an due à la guerre à Gaza, "est un geste généreux qui a ravivé notre espoir et optimisme pour poursuivre notre parcours académique.

De même, Batoul Mohammed Issa Ali, étudiante en médecine vétérinaire à l'Université Al-Azhar, a exprimé ses remerciements au Royaume du Maroc, à l'IAV Hassan II et à l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif pour cette initiative qui lui a permis de reprendre ses études au Maroc, interrompues à Gaza à cause de la guerre et des conditions difficiles.

La cérémonie a été marquée par le renouvellement de l'accord de coopération entre le Congrès national populaire d'Al-Qods et l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, portant sur la culture, l'édition et les activités de sensibilisation visant à renforcer l'identité nationale et le récit palestinien.

Cet accord, signé par M. Al-Natsheh, secrétaire général du Congrès, et Mohamed Salem Cherkaoui, directeur chargé de la gestion de l'Agence, prévoit le financement annuel de 200 bourses pour des étudiants palestiniens d'Al Qods inscrits à l'Université ouverte d'Al Qods et au Collège moderne d'Al Qods.

À cette occasion, M. Al-Natsheh a salué l'initiative marocaine qui vient s'ajouter aux autres actions de soutien à Al Qods et à la cause palestinienne dans divers domaines.

Il a également affirmé que le Congrès "continuera à travailler en étroite coordination avec l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, pour défendre les Lieux saints de l'Islam à Al Qods Acharif, dans tous les forums internationaux et régionaux.

Il a insisté sur la poursuite de la coopération avec toutes les franges de la société marocaine pour sensibiliser aux dangers qui guettent la ville d'Al Qods et son identité civilisationnelle.

Peu avant la cérémonie, les invités ont visité une exposition de photos mettant en avant les efforts de l'Agence dans le secteur de l'éducation à Al-Qods, ainsi que les initiatives et projets éducatifs soutenus par le Royaume du Maroc et les programmes de bourses consacrés aux étudiants palestiniens.