Congo-Brazzaville: Quand la gastronomie congolaise attire !

Et pourtant de nombreux visiteurs, quand ils foulent le sol congolais, n'hésitent pas à donner leurs avis positifs sur l'art culinaire congolais qui, selon eux, présente une bonne saveur et a des vertus considérables. Et cela se passe lors des rencontres internationales organisées sur le territoire congolais, précisément à Brazzaville et Pointe-Noire. Alors, la question que nous nous posons est la suivante : « Est-ce que l'art culinaire congolais ne peut pas s'exporter ? » La réponse à cette interrogation est d'emblée oui car, grâce à ses différents goûts et saveurs, l'art culinaire congolais est original et peut offrir une opportunité de création d'emplois des jeunes.

Le vrai problème est le manque d'écoles d'apprentissage de nombreux mets congolais. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, le Congo dans son ensemble est une terre à gastronomie. Et de la même manière que le Congo crée des stratégies de toutes sortes pour faire parler de sa culture, le pays devrait en réalité multiplier des occasions pour promouvoir son art culinaire étant donné que c'est une facette non moins importante de la culture du pays. Des expositions et salons internationaux sont des meilleures occasions pour faire connaître l'art culinaire.

De la même manière que le pays cherche à vendre son image à l'extérieur à travers ses différentes ressources naturelles et d'autres opportunités, le pays devrait aussi vendre le génie congolais à travers ses nombreux mets de qualité, surtout que de plus en plus de biologistes et médecins s'accordent à dire que « la santé est dans l'assiette » quand ils conseillent la population mondiale à manger que du bio pour éviter certains abus d'une gastronomie trop « conditionnée » responsable de plusieurs pathologies. Cette problématique que nous soulevons dans ce billet d'humeur est essentielle. L'art culinaire congolais devrait à juste titre être enseigné dans les universités et instituts, car il fait partie de la culture congolaise.

Cependant, il y a une catégorie de Congolais qui pense que l'art culinaire ou gastronomique serait exclusivement réservé aux jeunes filles et femmes non instruites. La cuisine comme telle est un grand savoir, c'est une science et à travers elle on peut créer des emplois à une partie de la jeunesse qui optera pour cette filière.

Ainsi donc, les ministères chargés de la Culture et celui des Petites et Moyennes entreprises, sans oublier ceux des enseignements devraient travailler la main dans la main pour la promotion de l'art culinaire congolais. Ceci étant, si nous-mêmes Congolais continuons de sous-estimer nos mets, autrement dit notre art culinaire, il serait très difficile que cet art s'exporte. Or, la gastronomie congolaise, disent les « culturels », est une possibilité de création d'emplois de la jeunesse. Et si rien n'est fait, le pays continuera à importer les mets des autres, même lors des cérémonies nationales.

A bon entendeur, salut !