Congo-Brazzaville: Premier téléphone de votre enfant - Conseils pratiques pour une sécurité maximale

L'acquisition d'un premier téléphone est un moment charnière dans la vie d'un enfant. Cependant, cette étape s'accompagne de défis, notamment en matière de sécurité. Ainsi, comment assurer de la sécurité de l'enfant lorsqu'il reçoit son premier téléphone ?

Avant de donner le téléphone à l'enfant, il est crucial d'établir des règles claires. Cela inclut les heures d'utilisation, les applications autorisées et les personnes avec qui l'enfant peut communiquer. A ce sujet, l'étude menée par l'American Academy of Pediatrics en 2016 relève que le fait de fixer des limites strictes dès le début peut aider à prévenir l'usage excessif et les comportements à risque.

Les contrôles parentaux sont des outils indispensables pour surveiller et limiter l'accès de l'enfant à certains contenus. En effet, les applications, comme Family Link de Google, permettent de suivre l'activité de l'enfant en ligne. A ce propos, une recherche de Common Sense Media réalisée en 2018 montre que l'utilisation de contrôles parentaux réduit significativement les risques d'exposition à des contenus inappropriés.

Pour ce faire, il devient impérieux d'éduquer l'enfant sur les dangers potentiels en ligne, tels que les cyberprédateurs et la cyberintimidation. Dans le même ordre d'idées, une enquête de Pew Research Center de 2019, souligne que 59 % des adolescents ont été victimes de cyberharcèlement. A ce niveau, il est important d'expliquer à l'enfant comment identifier et signaler tout comportement suspect.

%

Notons également que les parents devront s'assurer que l'enfant comprend l'importance d'un équilibre entre l'utilisation du téléphone et les autres activités, comme les devoirs et les loisirs en plein air. Une étude de la World Health Organization de 2019 a démontré que le temps d'écran excessif est associé à des troubles du sommeil et à une diminution de l'activité physique.

En plus, il faudrait que les parents, une fois de plus, prennent l'habitude de vérifier régulièrement les applications que l'enfant télécharge car, à première vue, certaines applications peuvent sembler innocentes mais contenir des fonctionnalités cachées ou des publicités inappropriées. Une étude de The Journal of Pediatrics de 2017 recommande donc aux parents de surveiller les applications pour assurer leur pertinence et leur sécurité.

En outre, les géniteurs devront apprendre à leur enfant à protéger ses informations personnelles, comme son nom complet, son adresse et ses numéros de téléphone. C'est à ce niveau qu'il s'avère nécessaire d'expliquer à l'enfant les dangers de partager ces informations en ligne. En fait, l'étude de Identity Theft Resource Center de 2018, atteste que les enfants sont particulièrement vulnérables au vol d'identité en ligne.

Enfin, il est vital de maintenir une communication ouverte avec l'enfant. Cest le moment, pour les parents, de s'assurer que l'enfant se sente à l'aise de parler de toute situation inconfortable ou suspecte rencontrée en ligne. Une enquête de National Center for Missing and Exploited Children de 2017 souligne l'importance de la communication parent-enfant pour prévenir les situations à risque.

Assurer la sécurité de l'enfant avec son premier téléphone nécessite une combinaison de règles claires, de contrôles parentaux et d'une communication ouverte. En prenant ces précautions, les parents pourront aider leur enfant à naviguer en toute sécurité dans le monde numérique tout en profitant des avantages de la technologie.