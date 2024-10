Congo-Brazzaville: Les souvenirs de la musique congolaise - Création et parcours de l'orchestre Sosoliso du trio Madjesi dans le macrocosme musical congolais (suite et fin)

A la suite de la décision de l'Umuza (Union des musiciens zaïrois) présidée par Franco Luambo Makiadi de suspendre l'orchestre Sosoliso de toutes activités, ce, pour une durée d'un an, pendant que le trio Madjési se préparait pour le concert de l'Olympia de Paris prévu pour le 12 décembre 1976, suspension qui de facto entraîna l'annulation du concert au grand dam du trio et de leurs fans.

La suspension de l'orchestre Sosoliso par l'Umuza de toutes activités pour une durée d'un an fragilisa le trio Madjesi qui fut contraint de rester à Kinshasa pour raison d'enquête car assigné en justice pour avoir converti de fortes sommes d'argent en francs CFA perçues lors de leurs prestations à Bangui en République centrafricaine et converties en Zaïre (monnaie zaïroise de l'époque) par le biais du marché informel, se passant des institutions bancaires, une méthode qu'utilisaient parfois d'autres orchestres zaïrois, ainsi leur rêve de se produire à l'Olympia se volatilisa, plusieurs concerts furent également annulés à Kinshasa et à travers l'Afrique au désespoir du groupe.

Ce fut la descente aux enfers, l'affaire pris une tournure politique car taxé d'orchestre des étrangers par les trois mousquetaires (Franco, Rochereau et Verckys) qui, selon eux, les prestations du trio Madjesi étouffaient l'évolution de leurs orchestres (TP Ok Jazz, Afrisa et Vévé) dans la scène musicale congolaise. Malgré la participation du Sosoliso au festac en 1977 à Lagos au Nigeria et quelques concerts livrés çà et là qui n'eurent pas les mêmes retentissements comparativement à ses débuts, écoeurés, Mario Matadidi Mabélé et Djeskain regagnèrent leur pays respectif, Mario en Angola et Djeskain au Congo Brazzaville où il monta avec Youlou Mabiala et Michel Boyibanda l'orchestre "Les trois frères", quant à Sinatra, il resta à Kinshasa. Ce fut la fin du trio Madjesi.

%

Il sied de noter que le parcours du trio Madjesi dans le macrocosme musical congolais et africain connu un immense succès et suscita une grande admiration du groupe auprès de certains chefs d'Etat africains. L'on se souviendra en 1973 du président Mobutu Sese Seko qui invita à Bruxelles le trio Madjesi pour agrémenter la cérémonie marquant les 32 ans de la première dame Marie Antoinette Mobutu. En 1975 en Centrafrique, invité par l'Empereur Bokassa, le trio Madjesi y passa une vie dorée pendant une semaine. Le trio Madjesi rencontra également d'autres chefs d'Etat africains dont Omar Bongo du Gabon et Marien Ngouabi, ancien président de la République populaire du Congo.

Signalons que parmi les trois membres du trio, deux sont encore en vie, en l'occurrence Mario Matadidi Mabélé et Locko Massengo Djeskain, par contre Sinatra Saak Saakul quitta la terre des hommes le 19 mars 2023 à l'âge de 81ans et fut inhumé au cimetière de la Nécropole entre terre et ciel dans la commune de la Nselé près des tombes de papa Wemba, Tshala Muana, King Kestère Emenéya et Simaro Lutumba. Fin.