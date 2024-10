Afrique: Journée internationale de la fille - Les droits des jeunes filles au coeur d'un échange

Le Groupe de réflexion contre la violence basée sur le genre (GRCVBG) a organisé un séminaire d'information et de formation destiné aux jeunes et aux parents congolais le 11 octobre à Pointe-Noire, à l'occasion de la Journée internationale de la fille. Ce séminaire visait à lutter contre la précarité masculine et les abus sexuels envers les filles et femmes.

Frédérique César Bayonne, directeur départemental de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, a souligné l'importance d'éduquer les jeunes filles pour leur permettre de prendre leur destin en main et défendre leurs droits. « Pour prévenir toute forme de violence, les jeunes filles doivent être vigilantes et contrôler leurs activités. Par le biais de l'école, elles prospèrent dans la vie, car l'éducation permet de se frayer un chemin. Un corps sain et vigoureux, combiné à une volonté forte et persévérante, sont des qualités acquises à l'école », a-t-il conseillé.

Jessica Goma Maniongui, présidente du GRCVBG, a rappelé que les garçons et les filles sont égaux devant la loi. Elle a exhorté les garçons à protéger les filles au lieu de les brutaliser ou de les ridiculiser. « Les hommes doivent éduquer les filles et les garçons à respecter et considérer les femmes pour éviter toute violence à leur égard. Cette notion d'égalité est essentielle », a-t-elle déclaré.

La magistrate a également insisté sur l'importance pour les parents de traiter les filles et les garçons de manière égale afin d'éviter de créer un mal-être chez les filles. Elle a encouragé tous les participants à écouter attentivement les intervenants et à participer activement aux échanges. « Posez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça », a-t-elle conclu.

Okandzé Loemba, secrétaire générale du GRCVBG, a orienté son intervention sur la manière dont les jeunes filles peuvent combattre le harcèlement, les agressions sexuelles et les humiliations. Elle a insisté sur l'importance de dire non et de dénoncer les mauvais traitements. Elle a également exhorté les parents à instruire les filles sur les moyens de se protéger contre les comportements déplacés et à ne pas hésiter à expliquer les changements corporels à la puberté.

Cette année, la Journée internationale de la fille était placée sur le thème "La Vision des Femmes pour l'Avenir". Depuis le 11 octobre 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a instauré cette journée pour promouvoir les droits des filles et leur permettre de réaliser leur plein potentiel.