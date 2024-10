Congo-Brazzaville: Musique - Young Ace wayé en concert

Young Ace wayé, cet artiste musicien talentueux, accompagné de son groupe, va livrer un concert le 27 octobre au Brazzil lounge bar à Diata. Connaissant un buzz grandissant dans le monde du hip-hop, l'artiste est considéré comme une valeur sûre du rap congolais.

Young Ace wayé promet de livrer un show à la hauteur de son savoir-faire. Ce concert hors norme, qui marquera son retour sur la scène après une longue période d'absence, restera à jamais gravé dans les mémoires des amoureux de la musique. Ce concert de l'artiste abordera avec maestria et professionnalisme devant un public dont il imagine déjà enflammé où allégresse et émotion se mélangeront pour donner un spectacle « vitaminé » qui prendra des heures. « Je suis très heureux d'avoir pu partager avec vous les raisons de mon retrait temporaire. Merci pour votre soutien et tout l'amour que vous me témoignez ici chaque jour. A moi de vous renvoyer l'ascenseur, venez et passons un moment particulier en musique ce 27 octobre à Brazzil », a-t-il déclaré.

En effet, depuis plusieurs années, Young Ace wayé continue de marquer les esprits des mélomanes, son succès n'ayant jamais baissé, il a toujours gardé la même énergie, le même enthousiasme et l'envie de faire de chacun de ses concerts un moment unique de la vie. Dynamique et très présent sur scène, l'artiste qui s'est aussi révélé comme danseur captive le public avec son style, un rap combinant plusieurs sonorités congolaises et d'Afrique, à savoir Mbalax, mututa, ndombolo et rumba congolaise, lama piano d'Afrique du Sud.

Par ailleurs, durant ce concert, l'artiste donnera par son charisme, son professionnalisme et son énergie débordante un aperçu de son talent. L'occasion idéal pour le public qui sera présent de redécouvrir ses principaux titres à succès parmi lesquels " Mboko oyo" qui évoque les réalités locales dont les problèmes d'eau, d'électricité, de chômage et "taxima" qui parlent des difficultés auxquels sont confronté les chauffeurs des taxis congolais.

Ses musiciens qui sont des vrais maîtres de la musique ont des atouts pour émerveiller les foules. Young Ace wayé a gagné en maturité au fil des années en tissant un véritable lien avec le public congolais, car il a d'abord une voix puissante, fervente, généreuse lui permettant d'aborder un répertoire pleinement teinté de sonorités. Une belle carte de visite qui reflète une personnalité sur laquelle les mécènes et opérateurs culturels comptent.