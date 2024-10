Congo-Brazzaville: Intelligence artificielle - Les élèves et enseignants congolais conviés à une session de formation

Un atelier de formation destiné aux élèves, étudiants et enseignants se tiendra le 26 octobre à Pointe-Noire, à l'initiative de Mailoth Zinga, fondateur de la société A.I. Center.

Cet atelier vise à intégrer l'intelligence artificielle dans le domaine éducatif pour améliorer les méthodes d'apprentissage et d'enseignement. « Nous organisons cet atelier pour sensibiliser les jeunes à cette technologie révolutionnaire. Nous avons constaté que malgré le potentiel de l'IA en Afrique centrale et au Congo-Brazzaville, les jeunes ne sont pas suffisamment sensibilisés », a-t-il expliqué.

Intitulé "L'intelligence artificielle au service de l'éducation : personnaliser l'apprentissage pour plus d'efficacité ", cet atelier ambitionne de montrer aux élèves et étudiants l'importance de cette technologie dans l'apprentissage. L'objectif est d'adopter des méthodes éducatives personnalisées grâce à l'IA, ce qui peut rendre l'apprentissage plus pertinent et efficace.

Mailoth Zinga précise que l'atelier sera axé sur la pratique plutôt que sur la théorie. « Ce ne sera pas un séminaire classique, mais un atelier interactif avec des experts et des travaux pratiques avec les élèves et étudiants. »

Les participants auront accès à des outils spécifiques mis à disposition sur place, sans qu'il soit nécessaire de préparer quoi que ce soit à l'avance. Un smartphone ou un ordinateur suffira, et la connexion sera assurée sur place.

L'atelier est principalement destiné aux élèves, étudiants et enseignants, avec un coût de participation fixé à 3 500 FCFA. « Nous avons fixé un prix modeste pour permettre au plus grand nombre de découvrir cette technologie essentielle », souligne Zinga.

L'objectif est de former les jeunes aux métiers de demain, tels que les data analysts, data scientists et spécialistes du big data. « Nous voulons que les participants deviennent les créateurs de demain capables de développer des outils adaptés à nos réalités locales », précise-t-il. Zinga cite l'exemple du Sénégal, où des développeurs locaux ont déjà créé leur propre intelligence artificielle.

En réponse aux préoccupations sur l'impact de l'IA, Zinga rassure que « L'intelligence artificielle n'est pas là pour rendre les gens paresseux, mais pour améliorer la productivité. Elle ne remplacera pas les emplois, mais changera notre manière d'apprendre et de travailler. »

Zinga invite massivement les élèves et étudiants à participer à cet atelier pratique et enrichissant pour leur parcours académique et professionnel. Il précise que les places sont limitées à 50 participants pour garantir un suivi de qualité.

En conclusion, Zinga encourage tous les jeunes Congolais à saisir cette opportunité unique de se familiariser avec l'intelligence artificielle et à préparer leur avenir dans un monde en constante évolution.