Congo-Brazzaville: Bien-être - Pourquoi certains sont-ils plus chatouilleux que d'autres ?

Vous ne supportez pas qu'on vous touche sous les bras ou encore les pieds ? Vous êtes sans doute très chatouilleux. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Et pourquoi certains d'entre nous sont-ils plus sujets à ce phénomène que d'autres ?

Les chatouilles sont des caresses réalisées sur certaines zones du corps provoquant une réaction incontrôlable de rire et de contorsions. On appelle cela aussi le gargalesis. Ce phénomène qui semble initialement agréable modifie le rythme respiratoire et peut devenir stressant s'il se poursuit trop longtemps.

Des travaux scientifiques récents ont permis de montrer que certaines zones du cerveau s'allumaient lors des chatouilles, parmi lesquelles les circuits impliqués dans les comportements ludiques. Mais aussi la zone associée à la réaction du « combat/fuite » face à un danger.

Des hypothèses et un mystère

Ces découvertes n'expliquent pas pour autant à quoi sert la réaction aux chatouilles. Plusieurs hypothèses sont évoquées. Celle d'une réaction de protection des zones sensibles et fragiles du corps semble écartée par le fait que beaucoup d'entre nous sommes chatouilleux de la plante des pieds. Or, cette zone n'est pas particulièrement fragile ou vitale... Une autre hypothèse plus solide est soutenue par Shimpei Ishiyama, un neuroscientifique du Central Institute for Mental Health à Mannheim en Allemagne. Selon lui, les chatouilles participeraient à un apprentissage du lien social, et peut-être à un apprentissage du combat et donc de l'autodéfense.

Cela étant, tout le monde n'est pas chatouilleux au même degré ni aux mêmes endroits du corps. Alors comment la science explique-t-elle ces différences ? En réalité, malgré les découvertes en la matière, les chercheurs n'ont pas encore levé le voile sur la raison pour laquelle vous êtes plus chatouilleux que votre soeur ou votre voisin. Si le facteur génétique a été évoqué, aucune recherche n'a validé cette théorie. Un dernier mystère demeure également : il semble que l'on devienne de moins en moins chatouilleux avec l'âge. Mais aucune explication n'a émergé à ce jour à ce sujet non plus.