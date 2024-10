Cote d'Ivoire: Voir ou revoir - 'Taxi Warren'

Les contours et aléas du business des transports en commun en Côte d'Ivoire et plus largement en Afrique constituent la trame de ce long-métrage d'environ 2h 20 sorti en 2022 et réalisé par O. Assi.

Jimmy Zan Bi, chef de service informatique d'une entreprise de la place, reçoit un prêt scolaire d'un montant de cinq millions de FCFA. Au lieu d'investir dans la scolarisation de ses enfants, il décide d'investir dans le domaine du transport et achète un véhicule de seconde main, pour en faire un taxi communal appelé Warren à Abidjan... Puis, il engage Petit Moussa comme chauffeur pour démarrer son activité dans le chic quartier de Cocody.

Mais, assez tôt, Jimmy constate le manque d'intégrité de son employé et le remercie sans préavis. Cette déconvenue pousse Zao, chef de fil du syndicat le plus dangereux des transporteurs de la commune de Cocody, et aîné de Petit Moussa, à rallier la cause de son cadet. Jimmy, quant à lui, fait appel à son frère Babou qui malheureusement complique sa situation et le met désormais en danger. La vie de Jimmy et celle de toute sa famille, son travail et son investissement sont plus que jamais menacés...

"Taxi Warren" est une comédie dramatique ivoirienne qui, sur fond d'ironie, peint tout de même la difficulté à entreprendre dans le domaine des transports en commun. Une réalité qui s'étend dans plusieurs pays du continent. Aujourd'hui, se lancer dans ce business devient de plus en plus périlleux à cause de la mauvaise foi de certains chauffeurs. Si, d'une part, certains justifient leurs désagréments par les harcèlements des policiers routiers, d'autres font malheureusement preuve, en toute conscience, de mauvais agissements oubliant que cette activité contribue à pallier tant soit peu le chômage et faciliter le déplacement de la population.

Dans ce long métrage s'entremêlent plusieurs thématiques à l'instar, entre autres, de l'incivisme, du chômage, de la corruption, du meurtre, de la confiance, de la justice. Le casting de "Taxi Warren" regroupe des acteurs comme Axel Trésor Gballou, Brahima Kone, Ibrahim Ben Oumar Doumbia, Brahima Kone, Abou Viateur Yapo, Guigrahi Bahi, Necy N'dri, etc.