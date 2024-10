Congo-Kinshasa: Le Conseil de sécurité condamne tout soutien militaire étranger apporté au M23

Dans une déclaration rendue publique vendredi 25 octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne le soutien militaire étranger apporté au M23, la rébellion appuyée par le Rwanda, et à tout autre groupe armé opérant en RDC. Il exige, par conséquent, la cessation de ce soutien et le retrait immédiat de toute partie extérieure du territoire de la RDC.

Le Conseil condamne également les récentes violations du cessez-le-feu par le M23. Il exhorte, à cet effet, toutes les parties à respecter scrupuleusement l'accord de cessez-le-feu signé par la RDC et le Rwanda le 30 juillet de cette année sous la médiation de l'Angola et réaffirme son soutien sans réserve aux processus de paix en cours menés dans la région.

Le Conseil de sécurité invite la RDC et le Rwanda à s'engager de bonne foi dans le processus et à saisir l'occasion de trouver une solution durable et pacifique au conflit qui perdure dans la région.

Il continue à soutenir tous les efforts visant à parvenir à une cessation durable des hostilités, ouvrant la voie à un règlement diplomatique et à une paix durable.

Par ailleurs, le Conseil de sécurité réitère la condamnation de tous les groupes armés opérant en RDC, y compris le M23, les ADF et les FDLR. Il condamne également le soutien militaire étranger apporté au M23 et à tout autre groupe armé opérant en RDC. De ce fait, le Conseil de sécurité exige la cessation de ce soutien et le retrait immédiat de toute partie extérieure du territoire de la RDC.

Toujours dans cette déclaration, le Conseil de sécurité condamne fermement l'exploitation et le commerce illicites des ressources naturelles par les groupes armés et les réseaux criminels transnationaux qui soutiennent ces groupes.

Il réaffirme son attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la RDC ainsi que de tous les États de la région.

Il réaffirme enfin son plein soutien aux efforts déployés par les Nations unies, y compris les actions stabilisatrices de la MONUSCO, du Représentant spécial du secrétaire général ainsi que de l'envoyé spécial pour les Grands Lacs et de son bureau.