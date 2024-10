Angola: Le Minint souligne l'importance du SPCB pour la sécurité du pays

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Eugénio Laborinho, a souligné vendredi, à Luanda, l'importance du Service de Protection Civile et de Pompiers (SPCB) pour garantir la sécurité des biens publics et privés, ainsi que la qualité de vie pour faire de l'Angola un pays plus en plus meilleur.

Le gouvernant a fait cette déclaration dans l'acte solennel de serment au drapeau national et, par conséquent, lors de la clôture du 16ème Cours d'Instruction Militaire des Pompiers, qui a compté sur trois mille 584 nouveaux personnels.

A l'occasion, il a fait savoir que la formation susmentionnée fait partie de la politique du chef de l'exécutif, João Lourenço, d'investir dans les organismes de défense et de sécurité, avec des ressources humaines, techniques et infrastructurelles qui répondent aux défis du quotidien.

Il a affirmé que le personnel, en formation pendant 12 mois, renforcera le Ministère de l'Intérieur (Minint) et garantira de plus en plus la sécurité des citoyens, dans les zones urbaines, périurbaines et rurales, face aux risques imminents et les menaces auxquelles ils peuvent être exposés.

Il a dit que dans la situation géostratégique mondiale actuelle, le SPCB joue un rôle important qui ne doit jamais être négligé, puisque depuis le début de l'indépendance du pays, il a joué un rôle décisif en garantissant l'acheminement de l'aide à la population, même en période d'instabilité sociopolitique.

%

Dans ce sens, a-t-il ajouté, « il est prévu que l'organe renforce les actions d'inspection, de prévention et de réponse aux incendies, aux urgences pré-hospitalières, aux victimes d'accidents de la route, et pas seulement, aux noyades, à la sécheresse, aux glissements de terrain, aux inondations, en préservant toujours la protection des biens de la population et des biens publics en général, y compris l'environnement ».

Il a considéré comme importante la participation à des missions de coopération internationale, dans le cadre de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et au-delà, en renforçant l'échange de connaissances et le soutien mutuel dans les opérations conjointes, notamment dans les situations d'urgence et de gestion des catastrophes, en consolidant la l'engagement du pays en faveur de la sécurité régionale.

A l'occasion, le commissaire en chef des pompiers, Manuel Matanda Lutango, a fait savoir que, parmi le personnel susmentionné, 1.532 sont des femmes et, en général, cette formation augmente les niveaux de responsabilité du SPCB, pour transformer les jeunes civils en promoteurs de sécurité, prévention, secours et protection des biens communautaires, activités à caractère patriotique.

Le cours, qui a débuté le 23 octobre 2023, selon le commandant national du SPCB, représente une avancée quantitative dans l'amélioration et l'ajout du capital humain dans les rangs des pompiers et une avancée qualitative dans la vision stratégique de mise en oeuvre des techniques basées sur expérience et connaissances scientifiques.