Afrique Australe: L'Angola termine les réunions de la BM et du FMI avec un apport de 500 millions de dollars

Washington — La participation de l'Angola aux réunions annuelles de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), qui ont pris fin ce samedi (26), à Washington (USA), a abouti à l'approbation d'un prêt d'une valeur d'environ 500 millions de dollars au pays.

Selon le ministre du Plan et chef de la délégation à l'événement, Víctor Guilherme, qui a fait le résumé à la presse angolaise, l'argent servira à financer les actions du Budget Général de l'État (OGE) 2024 et 2025.

Il a considéré que le prêt, dont les valeurs seront disponibles d'ici un mois, constitue l'un des gains de la présence du pays à l'événement qui a réuni, du 21 au 26 de ce mois, des chefs d'entreprise et des experts internationaux.

Le gouverneur de l'Angola à la Banque mondiale a assuré que les conditions de ce crédit sont avantageuses, avec un faible taux d'intérêt et un délai de remboursement de 30 ans.

"Les prêts que le pays obtient auprès des institutions multilatérales, comme la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI), sont associés à des taux d'intérêt très bas, par rapport aux crédits accordés aux banques commerciales, par exemple", a-t-il assuré.

Il a mentionné que l'accord de financement a déjà été signé par l'institution financière, au cours des réunions, un processus qui sera également réalisé par le ministre angolais des Finances, dans les prochains jours. Il a ainsi précisé que toutes les dépenses de l'OGE 2024 et 2025 sont éligibles à ce financement.

Il a fait savoir que, parallèlement à cet accord, le Gouvernement négocie avec la BM un autre prêt pour soutenir les « Villes côtières », dans le cadre d'un projet intitulé « Que faut-il faire ».

Selon le ministre, les réunions des institutions de Bretton Woods ont permis également de revoir le portefeuille de financement de l'Angola, à travers une augmentation du capital financier pour soutenir les entreprises privées, sans endettement supplémentaire de l'État angolais.

Il a expliqué que l'Angola demandait davantage de financements destinés aux projets du secteur privé, parce que les banques locales « ne disposent toujours pas de fonds suffisants pour répondre à la demande de capitaux financiers sur le marché national ».

Ce fait, a-t-il poursuivi, nécessite le recours au soutien de la Banque mondiale pour renforcer la trésorerie des entreprises privées qui opèrent dans divers domaines de l'activité socio-économique du pays.

Parmi les secteurs prioritaires, a-t-il dit, le Gouvernement met en avant le segment de la sécurité alimentaire, qui intègre la production, la distribution et la commercialisation des aliments, le soutien aux femmes et aux jeunes, en plus de la formation du capital humain, thèmes qui s'alignent sur le Plan de Développement National ( PDN) 2023-2027.

Il a expliqué que lors des réunions avec les partenaires, la délégation s'est rendu compte que les institutions bilatérales et multilatérales sont alignées sur les priorités de l'Angola, ce qui leur permet de travailler de manière plus cohérente avec les financiers.

Selon le gouvernant, la présence du pays aux réunions de la BM et du FMI est essentielle, car elle permet à l'Angola de présenter sa position sur le chemin que les deux institutions doivent suivre pour le bien-être de tous les États membres, en plus de servir d'une plateforme pour attirer des financements et des investissements privés.

Entre autres gains, se distingue la réduction des coûts financiers liés à la dette que l'Angola a contractée auprès du FMI, dans le cadre de la révision des taux présentée par les pays membres de cette institution financière.

À son tour, la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a souligné que la réduction de ces taux est justifiée par le fait qu'elle pèse sur les trésors des pays débiteurs.

Selon la responsable, les membres des deux institutions défendent également la reformulation du processus de conception des prêts, afin de faciliter l'accès au crédit, notamment pour les pays en développement.

Entre autres activités, la ministre Vera Daves a pris la parole lors du débat exclusif sur l'économie mondiale.

Outre Víctor Guilherme et Vera Daves, la délégation angolaise comprenait également le gouverneur de la BNA, Manuel Tiago Dias, le président du Conseil d'administration du Fonds souverain, Armando Manuel, ainsi que d'autres personnalités.

Les réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du FMI sont un ensemble d'événements qui rassemblent des dirigeants influents de gouvernements, d'entreprises, d'organisations internationales, de la société civile et du monde universitaire, à la recherche de solutions aux défis de développement économique et de durabilité auxquels est confronté le monde.

Bien qu'elles se soient déroulées conformément aux attentes des participants, qui ont obtenu des résultats encourageants, l'ouverture et la clôture de l'événement ont été marquées par la concentration des manifestants devant les institutions du FMI et de la BM, appelant à une reformulation de la forme actuelle de financement et à la fin du conflit entre Israël et la Palestine.

Cette année, l'événement a eu lieu à l'approche des élections générales aux États-Unis d'Amérique, qui auront lieu le 5 novembre, avec les candidats Donald Trump et Kamala Harris.