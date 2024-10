Angola: João Lourenço félicite le président élu du Mozambique

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a félicité Daniel Francisco Chapo pour son élection au poste de Président de la République du Mozambique, suite à la victoire obtenue lors des élections tenues le 9 de ce mois.

Dans un message envoyé samedi à l'homme politique mozambicain, candidat du parti FRELIMO, João Lourenço déclare qu'il est certain que la victoire de Daniel Francisco Chapo reflète la volonté et l'espoir du peuple mozambicain dans un leadership qui multiplie activement et dynamiquement toutes les initiatives capables de promouvoir la réalisation des grands intérêts de la nation mozambicaine pour le progrès, le développement et la prospérité du pays.

Dans la même lettre, à laquelle l'ANGOP a eu accès, le Président fait également référence à "des actes visant à ternir le processus exemplaire qui a abouti à l'élection de Daniel Francisco Chapo".

Il a dit qu'il « espère que les autorités mozambicaines s'engageront fermement à punir de manière exemplaire les responsables ».

Enfin, le président João Lourenço met l'accent sur la collaboration pour renforcer toujours plus les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent l'Angola et le Mozambique, au profit du progrès et du développement des deux nations.

Daniel Chapo a remporté les élections présidentielles au Mozambique avec environ 4,9 millions de voix, soit 70,67 %.

Venâncio Mondlane a été le deuxième candidat présidentiel le plus voté avec environ 1,4 million de voix, soit 20,32 %.

En troisième position se trouve Ossufo Momade, avec 403,5 mille voix (5,81%) et en quatrième et dernière position, en termes d'élections présidentielles, se trouve Lutero.