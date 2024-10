Congo-Brazzaville: Run in Pointe-Noire - La course contre les cancers féminins lancée

Des foulées sur 5 km dans la ville océane réunissant des femmes pour sensibiliser et contribuer à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, c'est l'une des 3 courses marathon prévues pour marquer la première édition de la compétition intitulée Run in Pointe-Noire qui se déroule du 26 au 27 octobre et aussi ce mois dit "Octobre rose".

Fréquemment observé chez les femmes, le cancer du sein reste la première cause de décès chez les femmes. Présent dans tous les pays, il touche les femmes de tous âges à partir de la puberté, mais son incidence croît à mesure que l'âge avance. Le mois d'octobre dit « Octobre rose » instaurée depuis 1985 est dédié à la campagne annuelle mondiale de communication visant à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Cela, en vue de diminuer le nombre de décès causés par cette maladie et récolter des fonds pour la recherche. Le symbole de cet événement est le ruban rose d'où l'appellation «Octobre rose». Cette année, la campagne se déroule sur le thème de la « Sororité ».

Le Run in Pointe-Noire, évenement initié par l'agence Media Everest de Suisse, qui sera organisé en partenariat avec la mairie de Pointe-Noire, le ministère des Sports et la Fédération congolaise d'athlétisme n'a pas voulu rester en marge de ce combat contre le cancer du sein et aussi celui du col de l'utérus. Ce grand rendez-vous sportif du continent, ouvert à tous (enfants, jeunes, femmes et hommes) amateurs et professionnels, entend célébrer la santé, la solidarité, la cohésion sociale et l'empowerment au féminin.

Cette compétition se déroulera sous trois formats pour toute la famille et pour partager des moments de complicité, de fierté et de dépassement de soi . Il y a le Raid kids, course des enfants de 12 à 13 ans sur 3 km, le 10km (course phare ouverte à tous, à partir de 16 ans) et celle dénommée la Ponténégrine réservée aux femmes et dédiée à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Cette dernière se fera sur 5 km, de la grande gare de Pointe-Noire au boulevard Charles-De-Gaulle après différentes boucles. L'évènement sportif veut à travers cette course rappeler l'importance de la lutte contre les cancers féminins et apporter son soutien à cette cause essentielle.

Les inscriptions en vue de participer à cette compétition sportive se poursuivront jusqu'au 25 octobre au niveau de la direction générale du Port autonome de Pointe-Noire, qui abrite, depuis la matinée du 24 octobre, le village de cet évènement et où le décor a déjà été planté pour annoncer ses couleurs. On note la présence sur ce site des stands dont celui du programme national de lutte contre le cancer destiné à la sensibilisation aux cancers du sein et du col de l'utérus.