Congo-Brazzaville: Poto-Poto 2 - Six écoles publiques dotées en tables-bancs

La députée de la deuxième circonscription électorale de Poto-Poto, Charlotte Opimbat, a remis le 25 octobre, des tables-bancs à six écoles publiques de son entité politique afin de permettre aux élèves de prendre les cours dans des conditions optimales.

Les tables-bancs offertes par la députée Charlotte Opimbat lui ont été remises par le ministère chargé de l'Enseignement primaire et secondaire. Un projet initié par le gouvernement pour résorber le déficit en tables-bancs dans les écoles publiques à travers le pays.

Au total, six cent soixante tables-bancs ont été distribuées à six écoles relevant de la deuxième circonscription électorale de Poto-Poto. Dans la répartition faite, le complexe scolaire Nganga-Edouard a reçu deux cents tables-bancs, dont cent pour le lycée et cent pour le collège.

Le lycée Chaminade en a reçu cent soixante, contre quatre-vingts pour le CEG 8-février 1964, quatre-vingts pour l'école Marcel-Bissila et quatre-vingts pour l'Ecole 31-décembre 1969, située en diagonale de la morgue municipale. L'école de la Poste a, quant à elle, bénéficié de vingt tables-bancs. En remettant ce lot de tables-bancs, l'objectif de la députée est d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves afin de lutter contre le décrochage scolaire et de leur garantir la réussite. « Nous avions fait le plaidoyer auprès du ministère chargé de l'Enseignement primaire et secondaire qui nous a doté six cent soixante tables-bancs, que nous transmettons ce jour aux écoles de notre circonscription afin d'améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants. Nous témoignons notre gratitude au chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, et remercions le ministre de tutelle, Jean Luc Mouthou, pour l'attention qu'il prête aux écoles du Congo, en général, et à celles de Poto-Poto 2 en particulier », a souligné la députée Charlotte Opimbat. Recevant le don, le collectif des responsables des établissements bénéficiaires a salué le geste et promis d'en faire bon usage.

Au complexe Nganga-Edouard, les responsables ont plaidé à ce que la députée Charlotte Opimbat leur aménage l'espace sportif sur lequel les élèves vont jouer et faire des cours pratiques d'éducation physique. A l'école Marcel-Bissila, l'équipe dirigeante a sollicité la rénovation de l'ensemble de l'établissement dont les salles de classe suintent lorsqu'il pleut.