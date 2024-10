Congo-Brazzaville: Semaine de la langue russe - Gloire Pavel Lissenke remporte le concours de chant

Dans le cadre de la Semaine de la langue russe qui se tient à Brazzaville du 23 octobre au 2 novembre, une vingtaine d'étudiants congolais, bénéficiaires de bourses d'études en Russie, se sont livrés à un concours de chant le 25 octobre à la Maison Russe. Au terme de la compétition, Gloire Pavel Lissenke a été sacré lauréat dans la catégorie solo.

Le concours de chant initié par la Maison russe dans le cadre de la Semaine de la langue russe a permis d'apprécier d'une part le niveau de connaissance des étudiants congolais boursiers qui sont en cours intensifs depuis le mois de juillet afin de faciliter leur intégration une fois arrivée en Russie. Et de l'autre, cette initiative a permis aux participants de se familiariser non seulement avec la langue russe, mais aussi avec la culture et l'histoire du pays de Pouchkine. "Ce concours fait partie des activités qui préparent les étudiants avant leur départ en Russie, parce que ce n'est pas seulement de connaître et maîtriser la langue mais c'est également de plonger dans la culture du pays d'accueil pour une meilleure adaptation avec leurs homologues russes. Et aujourd'hui, nous sommes très contents de voir les résultats. On voit que les jeunes s'inspirent et s'ouvrent vers la créativité ", a déclaré Maria Fakhrutdinova, directrice de la Maison russe et présidente du jury du Concours de chant.

Avant d'entrer dans le vif de la compétition, les vingt-quatre participants ont entonné ensemble l'hymne national de la Fédération de Russie, suivi de l'hymne national du Congo. Par la suite, ils se sont prêtés aux passages en solo et en groupe en interprétant de célèbres morceaux russes. La présence scénique, le feeling avec le public et la maîtrise du chant étaient, entre autres, les critères de choix.

Au terme des prestations, Gloire Pavel Lissenke a remporté le prix du meilleur chant en solo pour son interprétation de " Les soirées de Moscou". Un titre qui raconte les peines et défis d'un sans-abri durant les soirées glaciales de Moscou. "Quand on est gagnant, il y a toujours beaucoup de fierté et je dois d'abord remercier la Maison russe qui nous a permis de nous exprimer parce que je pense qu'ici, chez nous au Congo, on a beaucoup de talents mais il nous manque juste des occasions pour pouvoir nous exprimer ", s'est réjoui Gloire Pavel Lissenke qui s'envolera le 1er novembre prochain pour poursuivre des études en agronomie en Russie.

Le prix du meilleur groupe est revenu à "Zalato Groupe" pour leur interprétation avec brio du morceau "Jourvali". "Nous étions onze à interpréter ce titre qui parle de l'après-guerre. Dans la tradition russe, les soldats morts au combat se transforment en grue, une sorte d'oiseau. Malgré la mort, ils volent et nous regardent depuis là-haut. Tôt ou tard, nous aussi on va rejoindre les grues. La langue russe n'est pas une langue qu'on peut maîtriser en quelques mois mais je dirais que j'ai la base. Et c'est une joie pour nous d'avoir fait nos preuves en interprétant avec brio un chant russe", a confié Raïma Kinouani, boursière congolaise, membre du groupe vainqueur au concours de chant.

Pour la directrice de la Maison russe, en tant que des non-natifs, il faut avoir beaucoup de courage pour chanter a cappella en russe. " C'est très difficile, mais aujourd'hui vous n'avez pas hésité à le faire. Avec Mme Alexandra Vassilieva, on a eu des larmes aux yeux et elle était très touchante, votre interprétation ", a-t-elle ajouté et félicité par la même occasion tous les participants et lauréats.

Notons qu'après le concours de chant, ce sont les anciens étudiants congolais en Russie qui ont eu un temps de discussion sur divers sujets dans une ambiance décontractée et conviviale. La Semaine de la langue russe se poursuit jusqu'au 2 novembre autour de plusieurs activités : échanges thématiques, soirées culturelles, lectures poétiques, ateliers de langue, slam...