Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « Fin cop » de Jimmy Tissanabo

Sorti en 2023, « Fin cop » est un long-métrage réalisé par le Congolais Jimmy Tissanabo qui traite de la problématique de contrefaçon dans le commerce des boissons alcoolisées en République démocratique du Congo (RDC).

L'histoire ici est celle de Mokano, fonctionnaire divorcé et père de deux enfants, qui lutte contre son addiction à l'alcool et sa relation tendue avec son fils. Lorsqu'il rencontre Mbata, qui lui ofire une bouteille de Mboloko, Mokano découvre que cette contrefaçon inonde le marché. Résolu à agir, il entreprend d'enquêter pour faire tomber Kenge et ses complices.

« Fin cop » a été projeté devant le grand public, le 6 octobre, à l'occasion de la clôture du Festival international de cinéma de Kinshasa (Fickin). « Ce film est un chef-d'oeuvre ! Tout est bien organisé. Félicitations », a déclaré Dinel Desouza, l'un des réalisateurs de la République du Congo ayant participé à la 11e édition du Fickin.

A travers ce long métrage drame-fiction, le réalisateur congolais Jimmy Tissanabo dénonce la corruption et la contrefaçon qui minent aujourd'hui le secteur de la consommation agro-alimentaire, notamment la fabrication des boissons alcoolisées à Kinshasa, capitale de la RDC.

«Le film, Fin cop, est une lutte contre la contrefaçon des boissons alcoolisées. Vous êtes sans doute au courant de plusieurs contrefaçons qui se font à Kinshasa, et des whiskys ou des alcools frelatés qui détruisent peu à peu la jeunesse congolaise », a déclaré Jimmy Tissanabo, réalisateur du film, à l'Agence congolaise de presse. « La contrefaçon en RDC est vraiment grave parce qu'il n'y a pas que les boissons alcoolisées, il y a la contrefaçon de plusieurs marques d'eau en bouteille », a-t-il relevé.

Aborder une telle thématique en vue de conscientiser la société est une belle démarche entreprise par le réalisateur congolais. En effet, la corruption et la contrefaçon sont des freins à l'entrepreneuriat et au développement économique. Pour le cas des boissons alcoolisées contrefaites, elles représentent non seulement un danger pour la santé mais aussi elles ont contribué à accentuer la délinquance en raison de ses méfaits sur le comportement de ses consommateurs.

En dépit de son côté éducatif, « Fin cop » se donne à voir avec beaucoup d'humour en partie grâce à un casting coloré et talentueux. Les images et l'atmosphère se veulent une toile de « Kin la belle », dans toute diversité, sa convivialité et son ambiance. Bravo Jimmy !