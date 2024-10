Tunisie: Hommage vibrant, à Tunis, au 'combattant jusqu'au bout', 'Abou Ibrahim', Yahya Sinwar

TUNIS — Rassemblés devant le théâtre municipal de la capitale sis avenue Habib Bourguiba, épicentre de la révolution Tunisienne, des centaines de manifestants sont venus rendre hommage vibrant au martyr Yahya Sinwar, chef du mouvement de résistance islamique palestinien (Hamas).

Ce rassemblement a été organisé à l'initiative d'un collectif d'associations de soutien à la Palestine et à la résistance, dont notamment la Coordination de l'action commune pour la Palestine, le Réseau tunisien contre la normalisation avec l'entité sioniste et l'Association des partisans de la Palestine.

Des discours ont été prononcés à cette occasion pour louer hautement les vertus et les prouesses du martyr, Yahya Sinwar, alias "Abou Ibrahim".

Tous étaient unanimes à rendre hommage à Yahya Sinwar, "le guerrier infatigable", "l'homme va-t-en-guerre" et "le combattant jusqu'au bout" qui a généreusement sacrifié sa vie, son âme et son corps, au service de la juste cause de la libération de la Palestine, toute la Palestine, du fleuve à la mer.

Des slogans et des images ont été brandis lors de ce rassemblement en hommage aussi aux dirigeants martyrs du mouvement de résistance palestinien « Hamas », du mouvement de résistance libanais « Hezbollah » et du dirigeant houthi Abdul Malik al-Houthi, un trio qui incarne parfaitement « l'unité du destin et des champs de bataille contre l'ennemi israélien ».

Les manifestants ont saisi l'occasion pour réaffirmer leur soutien indéfectible à la « bataille du déluge d'Al Aqsa » lancée, il y a plus d'un an, le 7 octobre 2023, soulignant que cette opération vient dresser le constat du déclin du projet sioniste dans la région.

Yahya Sinwar (61 ans), chef du bureau politique du Hamas et un des principaux artisans de l'opération Déluge d'Al-Aqsa, est tombé en martyr, le 17 octobre courant, à Rafah, lors d'un échange de tirs et un farouche combat avec les forces israéliennes lors duquel le martyr a fait montre d'un héroïsme inégalé d'une féroce résistance.

Son martyre, ont estimé plusieurs participants à ce rassemblement, vient contrecarrer à jamais et sans nul équivoque un narratif prôné par l'entité sioniste faisant dire que Sinwar dirige les opérations de la résistance à Gaza, depuis un tunnel, entouré par des dizaines d'otages israéliens.

Pour mémoire, Sinwar avait été nommé à la tête du Mouvement de résistance islamique palestinien au début du mois d'août, après l'assassinat d'Ismail Haniyeh, le 31 juillet à Téhéran, capitale de l'Iran, par l'entité sioniste.

MHA