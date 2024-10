Ile Maurice: Bulletin spécial pour la circonscription n° 5 (Pamplemousses-Triolet)

Prema Ramwodin, Deputy Chief Electoral Officer, lors d'un point de presse hier, a indiqué qu'il y avait eu 12 retraits de candidatures à vendredi après-midi, ce qui fait que le pays compte désormais 891 candidats pour les prochaines élections générales contre 903 dépôts de candidatures mardi.

Elle a aussi parlé des manières dont disposent les électeurs pour vérifier s'ils sont enregistrés auprès de la commission électorale, notamment en allant sur son site web mais aussi par message sur le 789. Avant de préciser que les personnes peuvent avoir recours au vote par proxy.

Rabin Bhujun, consultant en communication au bureau de la commission électorale, a mis l'accent sur la circonscription n° 5 qui a enregistré un nombre record de candidats, soit 146 contre 151 mardi - cinq retraits - et a indiqué qu'exceptionnellement, pour cette circonscription, le bulletin sera imprimé en recto et verso avec les noms des candidats. Il y a eu des rencontres avec les trois alliances, qui ont été informées de la situation. Rabin Bhujun souligne que tout sera mis en oeuvre pour informer les électeurs de cette circonscription que les noms sont des deux côtés du bulletin qui sera légèrement plus haut et plus large. Il a aussi démenti les rumeurs de plumes spéciales qui seraient utilisées lors des votes et qui pourraient être à l'encre effacable. En termes de logistique pour effacer les votes, c'est «surnaturel», une rumeur «farfelue», a-t-il précisé.