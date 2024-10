Ethiopie: Le Premier ministre malaisien a salué la croissance phénoménale de l'Éthiopie au fil des ans.

<strong>Addis Abeba, le — : - L'Éthiopie a connu une croissance et des réalisations remarquables au fil des ans, élevant l'importance du pays en tant que partenaire clé en Afrique, a salué le Premier ministre malaisien Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a conclu sa visite de travail officielle de deux jours en Malaisie.

L'Éthiopie a entrepris d'importantes réformes économiques pour ouvrir l'économie, notamment la libéralisation du secteur des télécommunications, l'ouverture du secteur financier, la libéralisation du commerce et du secteur de la logistique aux investisseurs étrangers.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre Abiy Ahmed, le Premier ministre malaisien a souligné le rôle de l'Éthiopie dans la promotion de l'unité et de la coopération africaines et a exprimé le vif intérêt de son pays à tirer les leçons des expériences de l'Éthiopie et à partager ses propres connaissances et expertises, selon l'agence de presse nationale malaisienne.

Il a souligné certaines des avancées louables de l'Éthiopie, notamment son économie, sa gouvernance, ses initiatives de lutte contre la corruption et ses compagnies aériennes.

Le Premier ministre Abiy a pour sa part souligné que les liens diplomatiques de longue date entre l'Éthiopie et la Malaisie, qui remontent à plus d'un demi-siècle, doivent être renforcés par des visites de ce type.

Il a ajouté que l'Éthiopie et la Malaisie ont convenu d'approfondir leur collaboration dans plusieurs domaines clés, notamment l'agriculture, l'industrie, l'exploitation minière, le commerce et l'investissement.

Le Premier ministre Abiy a déclaré qu'il existe de nombreuses opportunités de collaboration des deux côtés.

"J'encourage les entreprises malaisiennes à saisir les opportunités en Éthiopie, qui est une économie en pleine croissance. De nombreuses perspectives s'offrent à elles", a-t-il déclaré, ajoutant que son gouvernement s'est engagé à soutenir le secteur privé malaisien.

Il a souligné que les discussions ont été très fructueuses pour renforcer la coopération dans tous les secteurs.

Les deux Premiers ministres ont tenu une réunion privée pour discuter des relations bilatérales et échanger des points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt mutuel.

Le Premier ministre Abiy a noté que le secteur privé, le tourisme et les relations intergouvernementales renforceront les liens bilatéraux.

D'autres parts, Abiy a exprimé l'intérêt de l'Éthiopie à apprendre de la Malaisie sur la modernisation des villes et la construction d'infrastructures.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a également invité les investisseurs malaisiens à capitaliser sur l'économie florissante de l'Éthiopie tout en tenant des discussions productives avec son homologue malaisien, Anwar Ibrahim.

Les deux dirigeants ont réaffirmé les liens bilatéraux solides entre les deux nations et ont exploré les pistes pour renforcer davantage la coopération dans des domaines tels que l'agriculture, l'industrie, l'exploitation minière, le commerce et l'investissement. La croissance économique rapide de l'Éthiopie et le climat d'investissement favorable offrent des opportunités importantes pour les entreprises malaisiennes.

Le Premier ministre Abiy a également souligné l'engagement du gouvernement éthiopien à fournir le soutien nécessaire aux investisseurs malaisiens et à faciliter leur entrée sur le marché éthiopien.