Ethiopie: La réforme économique de l'Éthiopie donne plus de la fiabilité aux entreprises étrangères - Ambassadrice d'Autriche.

<strong>Addis Abeba, le — : - La réforme économique de l'Éthiopie s'ouvre aux investisseurs du monde entier, leur offrant la fiabilité du climat des affaires dans le pays, a exprimé l'ambassadrice d'Autriche en Éthiopie, Simone Knapp.

L'Éthiopie a entrepris des réformes économiques massives ces dernières années dans divers domaines, notamment l'ouverture de divers secteurs aux entreprises étrangères.

Dans un entretien exclusif avec ENA, l'ambassadrice Knapp a déclaré que l'Éthiopie vient d'entreprendre des réformes majeures dans la politique macroéconomique et la politique fiscale, entre autres.

Selon Knapp, les réformes ouvrent l'Éthiopie aux investisseurs du monde entier et en particulier aux investisseurs et aux entreprises autrichiens qui souhaitent faire des affaires avec des entreprises éthiopiennes.

Elle a souligné qu'il est plus facile pour les entreprises de comprendre et de suivre les réglementations et d'investir.

Comprendre le processus entrepris en Éthiopie est crucial pour les entreprises autrichiennes, selon l'ambassadrice.

En ce qui concerne les relations entre les deux pays, l'ambassadrice Knapp a dévoilé que l'Autriche et l'Éthiopie entretiennent des relations de longue date dans différents domaines, de la culture à la coopération au développement.

Le récent Forum d'affaires Autriche-Éthiopie, qui s'est tenu à Addis-Abeba, visait à renforcer les liens économiques des deux pays.

Soulignant que l'arrivée de la délégation commerciale autrichienne en Éthiopie renforce les relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Autriche, elle a ajouté : « Nous voulons que ce partenariat économique devienne plus profond et plus large dans toutes les dimensions. »

L'Éthiopie est un grand pays non seulement par sa taille, mais aussi par son potentiel dans divers secteurs, a-t-elle affirmé.

« Il y a beaucoup de potentiel en Éthiopie parce que vous avez les ressources, vous avez les gens, les compétences et la main-d'oeuvre nécessaires et vous fournissez également les services et les produits pour votre pays et pour la région. »