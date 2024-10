Burkina Faso: Déviations dangereuses dans le discours religieux - La FAIB et le collège des Oulémas invitent les populations à s'en départir

Le présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) et le collège des Oulémas, ont condamné fermement la dérive négative, amplifiée par les réseaux sociaux allant en l'encontre des valeurs morales et fondamentales de l'islam. C'était au cours d'une déclaration devant la presse le vendredi 25 octobre 2024, à Ouagadougou.

Au regard des discours religieux haineux sur les réseaux sociaux, le présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) et le collège des Oulémas, veulent interpeller les populations sur l'intérêt de sauvegarder les liens de cohésion sociale et religieuse. A cet effet, dans un communiqué présenté à la presse, les deux organisations ont fermement condamné ces dérives qui menacent l'unité de la communauté et alimentent des divisions allant en l'encontre de leur foi. C'était le vendredi 25 octobre 2024, à Ouagadougou.

Le président du présidium de la FAIB, Dr Cheick Sidi Mohamed Maïga, a confié que face aux grands défis auxquels la communauté musulmane est confrontée et aux profonds changements sociaux que traverse la société burkinabè, ils ont observé avec inquiétude l'émergence de « déviations dangereuses dans le discours religieux ». Ces déviations selon lui, menacent l'unité de la communauté et alimentent des divisions incompatibles avec les

principes de leur foi. « Le collège des Oulémas et le présidium de la FAIB condamnent fermement cette dérive négative, amplifiée par les réseaux sociaux, qui va à l'encontre des valeurs morales fondamentales de l'islam : respect, tolérance, appellent à la sagesse et exhortation bienveillante » a déclaré M. Maïga.

Par ailleurs, il a invité tous les prédicateurs, imams et acteurs engagés dans le domaine de la « da'wa » à promouvoir un discours exempt de « violence », de « haine » et de « sectarisme ». « La FAIB réaffirme que toute atteinte aux associations, aux personnalités islamiques, ou à d'autres individus, qu'ils soient vivants ou décédés, par des insultes ou des atteintes à leur dignité, est strictement interdite. Toute récidive entraînera des poursuites » a soutenu le premier responsable de la FAIB. De ses dires, un comité de suivi et de vigilance a été mis en place pour garantir le respect de ces principes et prendra des mesures appropriées contre tout manquement.