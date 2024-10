Algérie: Pharmex 2024 d'Oran - Des startups présentent leurs innovations aux professionnels de la pharmacie

ORAN — Plus de 20 startups ont pris part au salon de la pharmacie et parapharmacie "Pharmex 2024", qui a pris fin samedi à Oran, pour présenter leurs innovations aux professionnels du secteur et aux citoyens en général.

Lors d'une tournée de l'APS au niveau des stands des startups participantes, plusieurs de leurs gestionnaires ont estimé que cette manifestation constitue une occasion pour eux de montrer leurs produits et innovations, surtout que la plupart des nouveaux diplômés ont créé leurs entreprises grâce au soutien et l'accompagnement des universités, dans le cadre de la décision ministérielle 75-12 portant sur le mécanisme "certificat startup-certificat projet innovant" ou des pépinières d'entreprises.

Dans ce cadre, Hadjari Alaa, porteuse du projet " Echo revive " de cosmétique naturel et gestionnaire de l'entreprise " Essence de beauté " a souligné que la pépinière d'entreprises d'Oran a apporté son soutien à l'ouverture de son entreprise concernant l'accompagnement et la formation et a réussi à ouvrir un atelier, avec le recrutement de deux personnes, et cherche, actuellement, des marchés dans les wilayas après avoir réussi à distribuer ses produits à Oran.

L' "Echo Revive" est un projet de production de produits cosmétiques naturels d'extraits de fruits de saison comme la grenade, l'orange et la pomme, outre l'utilisation de plantes, d'argile et de roses.

De son côté, la société Kaya Herbio propose divers produits destinés aux femmes, notamment ceux liés aux déséquilibres hormonaux, selon sa fondatrice, Abu Daoud Celia Anais, qui a précisé que ses produits sont 100 pour cent naturels. "Dans le cadre de l'innovation et en préparation de l'avenir, nous développons actuellement des cultures hydroponiques et des fermes verticales pour cultiver nos propres plantes médicinales", a ajouté la même interlocutrice.

Quant à Mme Sayah Amel Amina, pharmacienne diplômée en juin dernier et propriétaire d'une startup dans le cadre de la résolution ministérielle 75-12 , elle a déclaré que le premier produit de l'entreprise est l'application "Vitapharm" sur téléphone portable, qui oeuvre à organiser et structurer les plantes et herbes médicinales et leurs utilisations sûres pour le bénéfice des utilisateurs. Cette application est considérée comme un projet de fin d'études pour Mme Sayah Amal du Département de Pharmacie de la fac de médecine de l"Université de Sidi Bel Abbes", dans le cadre de la décision ministérielle précitée.

Trari Houaria, docteur en pharmacie, a pour sa part développer le "Medcorner Academy", qui est une plateforme d'enseignement et de formation sur une ligne spécialisée dans le domaine médical et pharmaceutique en faveur des professionnels et concerne différents domaines, à l'instar de la production et la distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques biologiques, ainsi que des conseils aux pharmaciens et autres.

A noter que le salon de la pharmacie et parapharmacie "Pharmex 2024 ", organisé par l'agence "Pharmex Communication " sous le slogan "Plus qu'un pharmacien, un partenaire indispensable de la santé ", a reçu la visite de pas moins de 3.000 professionnels de différentes régions du pays.