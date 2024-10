Burkina Faso: Assurance maladie universelle - 29 octobre 2024, début des opérations d'affiliation et d'immatriculation sur l'ensemble du territoire (communiqué)

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection Sociale informe le public que dans le cadre de l'opérationnalisation du Régime d'Assurance Maladie Universelle (RAMU), les services techniques de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie Universelle (CNAMU) ont débuté les opérations d'affiliation des employeurs et d'immatriculation des populations.

Il invite, par conséquent, tous les employeurs et employés ainsi que la population vivant au Burkina Faso à se mobiliser et à réserver un accueil chaleureux aux équipes techniques de la CNAMU à partir du mardi 29 octobre 2024. Cette opération d'affiliation et d'immatriculation se déroulera sur toute l'entendue du territoire national.

Les agents d'immatriculation sillonneront les différents services aux niveaux central et déconcentré. Toutefois, vous pouvez vous rendre aux lieux d'immatriculation suivants :

au siège de la CNAMU, sis au deuxième feu après l'échangeur de Ouaga 2000 en allant vers le monument des Héros nationaux (monument des martyrs);

à l'immeuble Baoghin, situé à Larlé non loin des rails et derrière l'Assemblée Législative de Transition (ALT);

à l'immeuble de la modernisation situé sur l'Avenue Kwamé N'Krumah;

au building Lamizana non loin de la Radio Télédiffusion du Burkina (RTB);

dans les Directions régionales du Travail et de la Protection sociale dans les différentes régions:

au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO).

%

Pour votre immatriculation, veuillez vous munir d'une copie non légalisée de votre Carte nationale d'identité Burkinabè (CNIB) ou de votre passeport et d'une photocopie non légalisée de votre extrait d'acte de naissance pour les nationaux. Les étrangers vivant au Burkina Faso doivent disposer d'une photocopie non légalisée de la carte consulaire ou du passeport en cours de validité.

En rappel, le RAMU est une politique publique inscrite dans le Plan d'Actions pour la Stabilisation et le Développement (PA-SD) donc, un engagement du Gouvernement en faveur de la santé des populations visant à lever les barrières financières d'accès aux soins de santé au Burkina Faso.

Employeurs et travailleurs du public et du privé, travailleurs indépendants du secteur formel, acteurs de l'économie informelle, personnes vivant au Burkina Faso, cette opération vous concerne.

Toutes et tous mobilisés pour un accès équitable aux services de santé au Burkina Faso.

Pour toutes informations complémentaires, bien vouloir contacter les numéros suivants: (+226) 02 24 76 77; 70 14 90 62; 70 19 46 07 et 78 54 42 05; par mail: cnamu@cnamu.bf.

Ou visiter notre site web: www.cnamu.bf et notre page Facebook

RAMU: La santé, un droit pour tous !

Ouagadougou, le 24 OCT 2024

Bassolma BAZIE

Officier de l'Ordre de l'Etalon