Congo-Kinshasa: Kwilu - La population appelée à adhérer au processus électoral en cours à Masimanimba

La Nouvelle société civile de Masimanimba invite la population à s'approprier le processus électoral en cours dans ce territoire du Kwilu. Elle demande aux candidats députés de se préparer aux joutes électorales. Le 2e vice-président de cette structure citoyenne, Olivier Mbangala, a lancé cet appel vendredi 25 octobre à Masimanimba .

Cet appel à la mobilisation se justifie par le fait que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) vient de lancer l'opération d'actualisation de la cartographie dans le territoire de Masimanimba, en prélude des élections législatives, prévues le 15 décembre prochain.

« Hier déjà on a commencé avec la cartographie pour le territoire de Masimanimba. Jusque-là les histoires évoluent bien. Moi-même j'étais hier au bureau de la CENI et j'avais vu comment on déployait, les agents étaient déjà partout. On a aussi lancé l'opération de délivrance des duplicatas. Et là nous pensons que ça commence bien. Que les électeurs se préparent, les candidats aussi. Nous tous on est en train de se préparer par rapport à cela. Nous demandons à la population de s'engager. Comme la CENI vient d'annoncer qu'il y aura réorganisation des élections et le processus vient de commencer, nous demandons alors à la population de se donner aussi, de s'y mêler, parce que on ne peut pas parler des élections sans électeurs », a indiqué le 2e vice-président Olivier Mbangala.

Pour lui, les électeurs doivent comprendre que c'est la cause du territoire, de la province, de la République qui est engagée.

« Le pays a été bloqué pendant un long moment, mais comme on nous a accordé les béquilles, la deuxième chance, alors nous devons nous y mêler pour faire avancer les choses. Et que les gens aillent obtenir les cartes d'électeurs pour ceux qui ont perdu leurs cartes », a-t-il conclu.

Entretemps, les préparatifs se poursuivent bien et douze experts cartographes ont été déployés jeudi dans les différents secteurs du territoire.

La CENI a également débuté la délivrance des duplicatas à ceux qui ont perdu leurs cartes d'électeur. La nouvelle société civile locale se dit donc satisfaite de l'engagement de la CENI.