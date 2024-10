Le Sénégal et la Mauritanie seront au-devant de la scène continentale avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer qui les opposera ce samedi 26 octobre à l'Albatros Stadium en Egypte. Ce derby ouest-africain s'annonce épique entre deux équipes aux trajectoires différentes. La Mauritanie en est à sa première participation alors que le Sénégal joue pour un 5e titre consécutif.

Le Sénégal et la Mauritanie vont s'affronter ce samedi à 12h30 Gmt pour la finale de la CAN de Beach soccer qui se joue en Egypte. Un duel qui s 'annonce ardu pour les deux nations qui se sont déjà mesurées en phase de poules avec au bout une victoire remportée par des Mourabitounes (5-2). Les Sénégalais, qui ont réussi en demi-finale, à barrer la route à l'Égypte, pays hôte (2-1), mettront encore sur la balance leur expérience et le métier des joueurs et la qualité de son collectif pour conserver le trophée continental qu'ils ont littéralement vampirisé avec quatre trophées d'affilée.

La bande à Mandione Diagne et Seyni Ndiaye et autres Ninou Diatta sont donc assez outillés pour répondre présents sur le terrain. Mais aussi relever le défi des surprenants Mourabitounes. La Mauritanie n'a pas volé sa place en finale. Pour leur première participation au tournoi continental, elle a réussi à créer la surprise avec un succès retentissant face aux quadruples champions en titre. Un « crime de lèse-majesté » qui annonçait clairement leur sérieux prétentions. Ils confirmeront ce bon parcours en terrassant le Maroc en demi-finales. Quoiqu'il en soit, ils seront aussi déterminés pour décrocher leur première étoile dans le football et écrire l'histoire. S'ils réussissaient à se hisser comme finale de la prochaine Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, qui aura lieu aux Seychelles du 1er au 11 mai 2025.

En match de classement, les Pharaons, organisateurs du tournoi feront face aux Lions de l'Atlas du Maroc.

L'Afrique sera représentée par Trois pays. En plus des Sénégal et Mauritanie, les Seychelles pays est organisateur seront la 3e nation africaine.