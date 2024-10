Gabon: Le nouveau Procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville dans son fauteuil de commandement.

C'est à la faveur d'une audience solennelle d'installation, tenue ce 22 octobre dans la salle d'apparat du palais de justice de la capitale gabonaise, que le tout nouveau Procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, Bruno Obiang Mvé, a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions,suite à sa nomination à ce poste à la suite du conseil de la magistrature en sa session d'août 2024.

Notons que cette cérémonie relève d'une traditions qui dure depuis des siècles, et dans la cas d'espèce du Gabon, elle est la combinaison des articles 10 de la loi organique No 008/2019 du 04 juillet 2019 fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire et 10 alinéa 4 du statut des Magistrats qui indiquent et stipulent que : "les magistrats sont installés dans leurs fonctions au cours d'une audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés", avant leur prise de fonction.

Pas de temps mort ;

Aussitôt installé, pas une minute de perdue par Bruno Obiang Mvé, le tout nouveau Procureur de la République, a rappelé à tous les magistrats sous sa juridiction de l'importance de viser en permanence l'excellence, du fait des défis qui se présentent toujours à eux dans leur carrière. Il a également dit aux uns et aux autres, d'avoir en mémoire le serment du magistrat dont les termes "dignité" et " loyauté " sonnent comme une interpellation en tout temps et en tout lieu.

En guise de conseils, le nouveau Procureur a appelé l'ensemble des magistrats sous sa juridiction de se laisser conduire par l'humilité et d'aller vers la précieuse source que constitue les aînés, du fait de l' expérience acquise au fil des années.

Il a par ailleurs, appelé les magistrats à rester lucide et n'avoir pour protection que la loi à la quelle ils sont soumis. "Et les officiers de police judiciaire pénale placés sous ma direction par le code de la procédure pénale ne sauront non plus déroger à cet rappel." a-t-il martelé.

Fonctions ou attributs du procureur ;

Le procureur de la République représente le ministère public en personne ou par ses adjoints et ses substituts. Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. Il a le pouvoir de requérir directement

Il est à rappeler que Bruno OBIANG MVÉ a servi au sein des juridictions d'Oyem et Makokou, avant d'intégrer la maison Mère. Il est né en 1975 à Bitam. Il est marié et père de deux garçons.