Afrique: Revue de la presse de l'Afrique Francophone du 28 Octobre 2024

Togo :Terrorisme dans le nord du pays -Huit morts dans une nouvelle attaque

Le nord du Togo a une nouvelle fois été le théâtre d’incursion de groupes armés. Depuis 2021, des villages situés dans la préfecture Kpendjal-ouest sont régulièrement attaqués. Cette fois, c'est le village de Malgbangou qui a connu cette nouvelle vague de violence où l’on a dénombré huit victimes. Si tous les regards se tournent vers le JNIM, ces attaques n’ont pas été revendiquées. L’incursion a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Selon plusieurs villageois, ajoute le confrère, des hommes armés sont entrés dans une concession où ils ont tué de sang-froid huit personnes. Le propriétaire d’une maison qui abritait des déplacées d’un village voisin pour échapper à l’insécurité a été abattu ainsi que ses protégés. C’est la deuxième fois en moins de deux semaines que le village Malgbangou subit l’assaut de groupes armés. Quelques jours plus tôt, ils ont incendié des boutiques avant de disparaître dans la nature. Aucune victime n’avait été déploré. « Il ne se passe pas une semaine sans incident, c’est impossible », confie un habitant de la zone de Kpendjal-Ouest. (Source : Rfi)

Sénégal : Coopération internationale- Le président Bassirou Diomaye Faye visites officielles en Arabie Saoudite et en Turquie

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar, le dimanche 27 octobre 2024, à destination de Ryad, la capitale politique de l’Arabie Saoudite, pour une visite officielle à l’invitation de son Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane. À son départ de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff, le chef de l’État a été salué par des autorités politiques et militaires. Le président Bassirou Diomaye Faye séjournera au Royaume d’Arabie Saoudite jusqu’au jeudi 31 octobre 2024.Bassirou Diomaye Faye prendra part au Future Investment Initiative Forum. Par ailleurs, plusieurs rencontres importantes sont inscrites à son agenda durant son séjour en terre saoudienne. Après l’Arabie Saoudite, le président Bassirou Diomaye Faye se rendra en Turquie à l’invitation de son homologue Recep Tayyip Erdoğan pour une visite officielle. ( Source :adakar.com)

Niger : Inondations- Plus de 200.000 ménages sinistrés pour près de 1,5 million de personnes touchées

Le Comité national de prévention et de gestion des inondations a tenu, ce vendredi 25 octobre 2024, sa 10e réunion, au cours de laquelle il a rapporté un total de 203 416 ménages sinistrés, soit 1 487 058 personnes touchées par les inondations. Cette réunion, présidée par le 1er vice-président du comité, le Colonel-major Salissou Mahaman Salissou, ministre des Transports et de l’Équipement, avait pour ordre du jour la situation des sinistrés, les appuis apportés, la préparation de la rentrée scolaire et les contributions des bonnes volontés. Le coût total des appuis pour la gestion des inondations s’élève à 8 185 804 900 Fcfa, dont 8 109 683 900 Fcfa pour les produits alimentaires et 176 121 000 Fcfa pour les biens non alimentaires, financés sur fonds propres de l’État (Source : aniamey.com)

Libye : Can/ Foot 2025 - Match perdu 3-0 sur tapis vert pour la Libye face au Nigeria

La Confédération africaine de football (Caf) a sanctionné la Libye d'une défaite sur tapis vert (3-0) face au Nigeria à la suite d'une plainte de la Fédération nigériane dénonçant des « traitements inhumains » Le match Libye-Nigeria « est déclaré perdu par forfait par la Libye (sur le score de 3-0) », a annoncé la Caf dans un communiqué samedi. Les « Super Eagles », qui devaient affronter la Libye à Benghazi le 15 octobre dans le cadre des éliminatoires de la Can-2025, ont quitté la Libye sans jouer pour protester contre leurs conditions d'accueil. La Caf a donné raison aux Nigérians, établissant que la Libye avait enfreint plusieurs articles de son Code disciplinaire et a condamné en outre la Fédération libyenne à une amende de 50.000 dollars. (Source : Afp)

Guinée : Conakry- Dr Morissansa Kouyaté convoque le chargé d’affaire de l’ambassade de la Côte d’Ivoire

Le chargé d’Affaires de l’ambassade de la Côte d’Ivoire en Guinée a été convoqué, vendredi 25 octobre, par le chef de la diplomatie guinéenne, Dr. Morissanda Kouyaté. Une convocation qui fait suite à un incident survenu en Côte d’Ivoire entre des ressortissants guinéens et des agents de la police ivoirienne, a appris Africaguinee.com de sources officielles. Conakry souhaitait obtenir des clarifications auprès du diplomate ivoirien sur cet incident qui implique deux femmes guinéennes qui auraient subi des exactions. (Source : africaguinee.com)

Rca : Soutien à l’éducation- Les salles de classe du collège de Kouango ont été rénovées par la Minusca

Les élèves du collège d'enseignement secondaire de Kouango, dans la préfecture de la Ouaka, pourront prochainement étudier dans de meilleures conditions suite à la réhabilitation des salles de classe par le contingent népalais de la Minusca basé à Kouango. Ce collège est le seul établissement secondaire qui accueille les élèves des différentes localités de la sous-préfecture. Ses six salles de classe étaient dans un état de délabrement avancé. C’est à cet effet que les communautés locales ont sollicité le soutien de la Minusca. L’établissement scolaire accueille plus de 800 élèves, de la classe de 6e à la classe de Première, un effectif en constante augmentation depuis le rétablissement de la sécurité dans la région. Les travaux de réhabilitation du collège ont été financés par la Minusca à hauteur de 24 millions de francs Cfa. (Source : abangui.com)

Burkina Faso : Lutte contre le cancer- L’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso monte au créneau

L’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso (Ajpd-Bf) a organisé une cérémonie de dépistage du cancer de sein et du col de l’utérus, le samedi 26 octobre 2024, au dispensaire Ridwane de Ouagadougou. Octobre, mois dédié à la lutte contre le cancer. A côté des multiples efforts consentis par le gouvernement pour lutter contre ce fléau, d’autres structures s’invitent à la cause. C’est le cas de l’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso (Ajpd-Bf). (Source : Burkina24)

Bénin :Développement sanitaire pour la période 2024-2030- Le pays se dote d’un nouveau plan national

Le Plan national de développement sanitaire du Bénin, couvrant la période 2024-2030, a été validé ce jeudi à Cotonou, en présence d'une centaine d'experts de la santé du Bénin et de l'Organisation mondiale de la santé (Oms). Le Plan national de développement sanitaire du Bénin, couvrant la période 2024-2030, a été validé ce jeudi à Cotonou, en présence d'une centaine d'experts de la santé du Bénin et de l 'Organisation mondiale de la santé (Oms), a constaté Xinhua sur place. S'exprimant lors de la séance de validation de ce document, le ministre béninois de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a estimé que ce plan traduisait la volonté du Bénin d'apporter des réponses efficaces aux problèmes sanitaires des populations. (Source : acotonou.com)

Mali : Lutte contre le terrorisme-Des groupes armés terroristes neutralisés à Tombouctou

Les frappes aériennes des Forces armées maliennes (FAMa) ont ciblé mardi dernier un groupe armé terroriste au sud-ouest de Bouj-Beha dans la Région de Tombouctou. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de ses missions offensives de recherche et de neutralisation des Groupes armés terroristes (Gat) a annoncé le samedi 26 octobre la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) via un communiqué publié sur ses plateformes numériques. Selon la source sécuritaire, ces frappes ont détruit un pick-up de logistique avec à son bord certains responsables terroristes longuement recherchés et suivis dans le secteur. (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire :Promotion de la paix et de la stabilité en Afrique - Abidjan exhorte les experts à privilégier la diplomatie préventive

Le vice-Président de la République de Côte d'Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné a ouvert le 25 octobre 2024 à Abidjan la Retraite de Haut niveau des Hauts représentants/spéciaux, des Envoyés, des Ambassadeurs, des Représentants permanents, le Groupe des Sages et les médiateurs. Cette année, le thème général de la Retraite est proposé pour se concentrer sur « l'impact et la durabilité de la diplomatie préventive et de la médiation de l'Ua».Face à l’impuissance, les peuples africains à résoudre les conflits et payent un tribut de plus en plus lourd. (Source :fratmat.info)