Cote d'Ivoire: Duel Billon-Thiam au pays

Jean-Louis Billon, ancien ministre du Commerce de la Côte d'Ivoire, a annoncé vendredi son intention de briguer l'investiture du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) pour l'élection présidentielle de 2025. Cette décision le place en opposition avec Tidjane Thiam, ancien PDG de Credit Suisse et actuel chef du parti.

La candidature de Billon pourrait accentuer les divisions au sein du PDCI, parti historique qui a dirigé la Côte d'Ivoire de l'indépendance jusqu'à la fin des années 1990, mais qui peine depuis à regagner le pouvoir en raison de querelles internes.

Tidjane Thiam, récemment revenu dans son pays natal, a remporté la présidence du PDCI, ce qui a alimenté les spéculations sur une éventuelle candidature pour succéder ou défier l'actuel président Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, aucun des deux hommes n'a officiellement déclaré ses intentions pour l'élection de 2025, bien que le chef du PDCI soit traditionnellement le candidat désigné pour représenter le parti lors des élections présidentielles.

Jean-Louis Billon, 59 ans, ancien PDG du groupe agro-industriel SIFCA et ministre du Commerce sous la présidence de Ouattara, a appelé à la tenue d'une convention démocratique au sein du PDCI pour sélectionner le candidat présidentiel. Il a exprimé son souhait d'un processus équitable : « J'espère vraiment que cette convention sera démocratique, honnête et transparente, sans ruse ni favoritisme, sans violence, et sans aucun biais tribal », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cette compétition entre Billon et Thiam pourrait fragiliser davantage le PDCI, un parti déjà marqué par des années de divisions et de rivalités internes, alors qu'il tente de se repositionner sur la scène politique ivoirienne. Le résultat de cette course à l'investiture est attendu avec intérêt, alors que la Côte d'Ivoire se prépare pour une nouvelle élection présidentielle.